Ropa vintage por 9 euros: los dos mercadillos que llegan a Murcia y Cartagena este fin de semana La entrada es gratuita y no hay que inscribirse con antelación

M. R. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:19

Los mercadillos de ropa vintage vuelven a poner el foco en la Región de Murcia. Este tipo de moda está en tendencia, especialmente entre los jóvenes, que se lanzan a buscar por anticuarios, en páginas de segunda mano o incluso en el armario de generaciones pasadas. El objetivo no es otro que vestir piezas únicas y dar una nueva vida a prendas que acumulan décadas. A esto se suma que, en muchos casos, los precios son más bajos. Todo ello permite que sea una alternativa atractiva para quienes desean renovar su vestuario con prendas originales y baratas.

Los eventos de ropa vintage suman paradas en la Comunidad, donde instalan sus puestos con un stock que se puede contabilizar en centenares de kilos. Estas pop-up aterrizan con prendas de marca, colecciones de los años 70 y hasta camisetas retro de fútbol. Un amplio repertorio que atrae a curiosos, coleccionistas y a los amantes de este tipo de vestimenta. La buena noticia es que este fin de semana llegan dos mercadillos más a la Región de Murcia.

Ubicación de los eventos

Murcia y Cartagena son las ciudades que acogerán estas dos nuevas citas con el vintage. En la capital aterrizará Crazy Zoco, un evento que desplegará todo su arsenal a nueve euros la prenda y que promete una extensa selección de artículos para todos los gustos. Estarán del 21 al 23 de noviembre en el hotel Sercotel Amistad Murcia, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita y no requiere reserva previa, sino que el acceso se realizará simplemente por orden de llegada.

En la ciudad portuaria llegará Piconine con la misma oferta: todas las prendas a nueve euros. De este modo, se puede adquirir cualquier artículo a un precio único, sin importar su categoría ni peso. La cita tendrá lugar en el hotel Sercotel Alfonso XIII, en horario de 11.00 a 21.00 horas. La entrada será completamente gratuita y tampoco será necesario inscribirse con antelación. Además, la organización ha anunciado que habrá varias sorpresas dentro del evento.

Se recomienda acudir a estos eventos en horas poco concurridas para evitar aglomeraciones. En sus redes sociales, informan del tipo de ropa que venden y las tallas que estarán disponibles. Lo que está claro es que ambas opciones son una buena oportunidad para actualizar el armario con prendas únicas y a un precio más bajo.