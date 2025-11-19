La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ropa vintage por 9 euros: los dos mercadillos que llegan a Murcia y Cartagena este fin de semana. Crazy Zoco

Ropa vintage por 9 euros: los dos mercadillos que llegan a Murcia y Cartagena este fin de semana

La entrada es gratuita y no hay que inscribirse con antelación

M. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Los mercadillos de ropa vintage vuelven a poner el foco en la Región de Murcia. Este tipo de moda está en tendencia, especialmente entre los jóvenes, que se lanzan a buscar por anticuarios, en páginas de segunda mano o incluso en el armario de generaciones pasadas. El objetivo no es otro que vestir piezas únicas y dar una nueva vida a prendas que acumulan décadas. A esto se suma que, en muchos casos, los precios son más bajos. Todo ello permite que sea una alternativa atractiva para quienes desean renovar su vestuario con prendas originales y baratas.

Los eventos de ropa vintage suman paradas en la Comunidad, donde instalan sus puestos con un stock que se puede contabilizar en centenares de kilos. Estas pop-up aterrizan con prendas de marca, colecciones de los años 70 y hasta camisetas retro de fútbol. Un amplio repertorio que atrae a curiosos, coleccionistas y a los amantes de este tipo de vestimenta. La buena noticia es que este fin de semana llegan dos mercadillos más a la Región de Murcia.

Ubicación de los eventos

Murcia y Cartagena son las ciudades que acogerán estas dos nuevas citas con el vintage. En la capital aterrizará Crazy Zoco, un evento que desplegará todo su arsenal a nueve euros la prenda y que promete una extensa selección de artículos para todos los gustos. Estarán del 21 al 23 de noviembre en el hotel Sercotel Amistad Murcia, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita y no requiere reserva previa, sino que el acceso se realizará simplemente por orden de llegada.

En la ciudad portuaria llegará Piconine con la misma oferta: todas las prendas a nueve euros. De este modo, se puede adquirir cualquier artículo a un precio único, sin importar su categoría ni peso. La cita tendrá lugar en el hotel Sercotel Alfonso XIII, en horario de 11.00 a 21.00 horas. La entrada será completamente gratuita y tampoco será necesario inscribirse con antelación. Además, la organización ha anunciado que habrá varias sorpresas dentro del evento.

Se recomienda acudir a estos eventos en horas poco concurridas para evitar aglomeraciones. En sus redes sociales, informan del tipo de ropa que venden y las tallas que estarán disponibles. Lo que está claro es que ambas opciones son una buena oportunidad para actualizar el armario con prendas únicas y a un precio más bajo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  3. 3 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  4. 4 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  5. 5 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  6. 6 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  7. 7 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  8. 8

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  9. 9

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  10. 10 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ropa vintage por 9 euros: los dos mercadillos que llegan a Murcia y Cartagena este fin de semana

Ropa vintage por 9 euros: los dos mercadillos que llegan a Murcia y Cartagena este fin de semana