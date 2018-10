«Si rompemos el equilibrio, no hay sostenibilidad» Expertos del sector de países como Argentina, China, Grecia y Estados Unidos, en el inicio del congreso. / a. durán / efq El congreso Cancon14 reúne en Murcia a expertos mundiales del sector agroalimentario para abordar los desafíos que afronta esta industria LYDIA MARTÍN MURCIA Jueves, 18 octubre 2018, 03:32

Unidos por la tierra, el agua y la fruta, expertos de la industria de la conserva procedentes de distintos países se reunieron ayer en el Hotel Occidental Siete Coronas de Murcia para analizar los desafíos que presenta este sector bajo una idea principal: poner en valor la producción y favorecer la competitividad, siempre bajo las mismas reglas de juego para todos.

Cancon14, la decimocuarta edición del Congreso Mundial de la Fruta de Hueso Procesada, organizado por la Agrupación de Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), dio ayer el pistoletazo de salida para abordar, durante tres días, la situación mundial del consumo de este producto y compartir información de la que disponen asociaciones del sector a nivel mundial. El presidente de Agrupal, José García Gómez, dio la bienvenida a los asistentes, procedentes de Argentina, Brasil, Perú, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica y China, y les invitó a «disfrutar de este rincón de España». Además de recordar el potencial de la industria alimentaria de la Región, «potente y moderna en la conserva de frutas y hortalizas que va desarrollándose a la par con el sector agrario», expuso la necesidad de contribuir a mantener el equilibrio de la cadena de valor. «Tomamos la materia prima del campo, combinamos los factores de producción y ofrecemos un producto de calidad a buen precio. Si rompemos el equilibrio, no hay sostenibilidad. No debemos permitir por tanto que ningún eslabón de la cadena ejerza sin límites su poder sobre otro», matizó, añadiendo que «el objetivo no debe ser vender y crecer a cualquier precio, sino ser eficientes y crear estructuras viables, sólidas y sostenibles».

El presidente de Agrupal añadió que se deben exigir, «donde y a quien sea necesario, reglas del juego iguales para todos».

Las reacciones Miguel Ángel del Amor. Consejero de Agricultura y Agua «La unión del sector agroalimentario es un hecho ejemplar que traslada la 'marca Murcia' a cualquier rincón del mundo» Antonio Marín. Consejero delegado de Marín Jiménez Hnos. «Este congreso tiene un valor enorme para obtener una perspectiva clara y precisa de qué está ocurriendo alrededor» José Antonio García. Responsable de compras del sur de Europa de Grupo Hero «Agrupal es el foro de encuentro de los industriales, donde compartir información y poner en común las necesidades» Joaquín Pérez Fdez. Director gerente de Mensajero Alimentación «En un mundo globalizado, acceder a la información y procesarla puede ser muy complicado. Agrupal realiza esa labor por nosotros»

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, inauguró el Congreso Mundial de la Fruta Procesada destacando que «estas jornadas van a situar a la Región en el centro del protagonismo de la industria alimentaria a nivel mundial». Así, resaltó el lugar privilegiado que ocupa Murcia en Europa, «un rincón del sur de España que ha desarrollado una agricultura que siempre ha buscado la evolución y la constante mejora».

Agua e innovación

López Miras también hizo referencia a la cultura del agua. «Aquí se ahorra y se aprovecha más que en ningún lugar del mundo. Con tan solo un 3% del agua que se utiliza en España, producimos el 20% de las frutas y hortalizas de toda la Región, resultado del trabajo de muchos y del alto nivel de especialización de agricultores y empresas que creyeron siempre en sus posibilidades», manifestó.

Durante la primera jornada, se abordaron cuestiones como los comportamientos en los distintos mercados. Los expertos participantes expusieron las perspectivas de la industria en cada uno de sus países, así como las nuevas tecnologías y avances que han introducido en su producción para garantizar la calidad de sus productos y responder así a las exigencias del mercado, siempre con la base en la innovación.

La segunda jornada del congreso comienza hoy, a las 9.15 horas, en el Hotel Occidental Siete Coronas con una conferencia de Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, titulada 'La fruta ante los retos de la globalización'.