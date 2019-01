'Roma' es una peli de ficción

Una de las jóvenes residentes pudo escapar «por los pelos» de la prostitución

Tiene los ojos vivos y las ideas meridianas, por eso no quiere decir su nombre real, para evitar que sus familiares sepan que vive en el hogar de acogida de Beto, «porque siempre que saben dónde estoy, al final lo acaban complicando todo». Complicarlo todo significa maltratarla o «colocarla» en un prostíbulo. El origen de su historia se remonta a su infancia, cuando, «por un problema temporal, mi madre me dejó en casa de mi tía cuando yo tenía ocho años. Pero lo que iba a ser para unos meses, se alargó porque mi madre se puso enferma». Hace una pausa, traga saliva y, con la mirada húmeda, dice: «Y al final no pudo volver a por mí. Murió cuando yo tenía catorce años».

Ahora tiene 20, pero no ha olvidado el calvario que le hizo pasar su tía materna: «Me pegaba, me dejaba días enteros sin comer, no quería que estudiase...». Poco antes de cumplir los dieciocho, se marchó. «Estuve una semana durmiendo en la calle, luego me fui un mes con mi hermano, luego estuve con mi abuela, luego viví con la familia del marido de una tía y ya al final con una prima». En casi todos aquellos hogares encontró rechazo y un ambiente hostil. Resume muchísimo su historia para ir al grano: «Al final, fueron mi prima y mi tía las que me mandaron a trabajar a un bar de camarera. Allí tenía que pasar droga y me querían prostituir. Me escapé por los pelos, porque fui lista y me largué sin avisar».

Así fue como llegó a Beto. Ahora cursa segundo de bachillerato y trabaja para ahorrar, «para poder independizarme en un piso de estudiantes». Quiere ser trabajadora social, probablemente para que ningún niño tenga que vivir una experiencia parecida a la suya.

Al igual que Ana y Rocío, también ella se siente muy agradecida con la asociación, «porque si no fuera por ellos, estaríamos en la calle. La gente se piensa que estos lugares de acogida son solo para mujeres inmigrantes o con problemas, pero no. Somos muchas las españolas que necesitamos estar un tiempo aquí. Cuando cuentas que vives en un hogar de acogida, la gente se sorprende. No se imaginan que chicas como nosotras tengan que estar aquí».