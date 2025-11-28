Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si tuviéramos otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España» El actor coloca la primera piedra del gimnasio que la Fundación Aladina levantará en el Materno Infantil para niños y adolescentes con cáncer

La Arrixaca puso este viernes un broche de Hollywood a su 50 aniversario, con una imagen para el recuerdo: la de Richard Gere atravesando el hospital entre el entusiasmo de profesionales, pacientes y curiosos para colocar la primera piedra del que será el gimnasio más grande de la sanidad española destinado a niños y adolescentes con cáncer, un proyecto impulsado por la Fundación Aladina. Precisamente del modelo europeo público y universal de sanidad se mostró Gere completamente entusiasta. «Cuando mi mujer Alejandra, que es de Galicia, llegó a Estados Unidos y se dio cuenta de que no teníamos sanidad pública, quedó espantada», confesó el protagonista de clásicos como 'American Gigolo' y 'Oficial y Caballero'. «Es un país rico y poderoso que no tiene un sistema sanitario que se ocupe de sus niños. He vivido en todo el mundo, y cuando vengo a Reino Unido, a Italia o a otro país de Europa, es increíble ver cómo todos los europeos dan por sentado la sanidad pública», reflexionó. Y llegó entonces el dardo a Donald Trump: «Quizá podríamos aprender mucho de España si tuviésemos [en Estados Unidos] otro presidente».

The Gere Foundation, que impulsan el matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere, se ha implicado a fondo con el proyecto del gimnasio proyectado por la Fundación Aladina en La Arrixaca, y que estará ubicado en una de las terrazas del Materno Infantil. Allí, con un frío cortante, esperaron durante más de una hora los profesionales que habían conseguido acreditación. Gere acudió sin su mujer Alejandra, que se quedó cuidando a uno de los dos hijos de la pareja, que había tenido un pequeño accidente doméstico.

Al actor lo recibieron varios niños que son pacientes del servicio de Oncología pediátrica. Y entre el público estaba también Claudia, a la que con 12 años le diagnosticaron un linfoma. «Fue hace seis años, y estuve muy mala. Pasé cinco días en la UCI, y luego tuvo que pasar por quimioterapia. Yo hacía deporte y bailaba, pero la enfermedad me dejó sin masa muscular», recordaba. Por eso, ella y su padre, Francisco Maza, se concienciaron de la necesidad de que La Arrixaca contase con un gimnasio que ya tiene su primera piedra con la firma de Richard Gere. «Francisco y su hija han hecho mucho para que este acto de hoy sea una realidad», contaba María José López, supervisora del Infantil.

La conexión entre profesionales, pacientes y familiares es muy especial en un servicio como Oncología pediátrica. Pero también es otra seña de identidad de la sanidad española, y así lo resaltó Richard Gere. «No es solo el sistema, es también la relación entre sanitarios y pacientes. En Estados Unidos, lo primero que te preguntan es cuál es tu tarjeta de crédito. Aquí, cómo puedo ayudarte».

Si Richard Gere estuvo este viernes en La Arrixaca es gracias a su relación con la Fundación Aladina y su presidente, Paco Arango. «Nos conocimos hace unos diez años, en una comida, y estuvimos hablando de cómo cambiar el mundo», confesaba. Gere se mostró durante todo el acto especialmente cercano también con el alcalde, José Ballesta, que no pudo evitar emocionarse. También él está afrontando un cáncer, como los niños que le escuchaban. Al acto asistió también el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien destacó que el gimnasio será un símbolo de esperanza, de superación y vida«.

El proyecto, cuyas obras comenzarán en el primer trimestre de 2026, supondrá una inversión de un millón de euros por parte de la Fundación Aladina. De momento, hay unos 400.000 recaudados.

Una gran expectación y un doble de Gere

La llegada de Richard Gere causó un enorme revuelo en el hospital, con escenas propias de una comedia, aunque quizá no de Hollywood. A las cuatro y media de la tarde, profesionales, pacientes y curiosos se agolpaban ya en las barandillas junto al Materno Infantil. La aparición de un vehículo con las lunas tintadas desató carreras, pero era falsa alarma: dentro iba personal del Ayuntamiento. Pocos minutos después volvía a desatarse el entusiasmo, con decenas de personas arremolinadas en torno a un hombre al que se le confundió con Gere. «Siempre me han dicho que soy su doble, pero en realidad soy de Murcia y me llamo Antonio, soy padre de una médica que trabaja aquí», explicaba divertido.

Quienes sí vieron al actor estadounidense fueron decenas de pacientes y niños ingresados en el Infantil a través de las ventanas que dan a la terraza. Gere se mostró cercano con todos, repartió besos y sonrisas, y demostró por qué es un mito.