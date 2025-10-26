Ribera Caridad, una gloriosa década acompañando a pacientes de daño cerebral

EFQ Domingo, 26 de octubre 2025, 08:23 Compartir

La pronta respuesta ante un infarto cerebral, un derrame o un traumatismo craneoencefálico ha mejorado sustancialmente en la Comarca de Cartagena y su área de influencia en los últimos años, gracias a la puesta en marcha de la Unidad de Daño Cerebral del grupo Ribera, otrora el Hospital Virgen de la Caridad, en 2015. En esta primera década, se ha consolidado como un referente en atención y rehabilitación neurológica, habiendo atendido a más de 500 personas desde su creación.

La Unidad presta una intervención intensiva y coordinada en el momento más crítico de la recuperación a pacientes que han sufrido una lesión cerebral, ya sea de origen traumático o neurodegenerativo. Las causas más frecuentes de daño cerebral son ictus, traumatismos craneoencefálicos, anoxia, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas y patologías del neurodesarrollo. En cualquier circunstancia, los primeros meses tras el accidente neurológico son decisivos, por ello esta unidad actúa con rapidez desde un enfoque integral, multidisciplinar, personalizado y precoz.

«El tratamiento debe empezar idealmente al día siguiente del alta hospitalaria. El primer año es decisivo para la recuperación y, el segundo, clave para reducir secuelas», explica Pedro Selma, neuropsicólogo y responsable de la Unidad de Daño Cerebral. El protocolo comienza con una valoración global del paciente, realizada por Selma, por su condición de coordinador. A partir de ahí, todo el equipo establece un plan de actuación conjunto y coordinado. «El paciente estará en constante seguimiento para modificar dichos objetivos en función de sus necesidades del paciente y, por tanto, de una correcta rehabilitación integral y multidisciplinar», explica. Este proceso cuenta con el respaldo de un hospital equipado con especialistas en neurología, medicina rehabilitadora, radiología y neurofisiología.

Otro de sus puntos fuertes es el equipo humano, compuesto por profesionales de diferentes especialidades que, en suma, ofrecen una visión poliédrica para abordar cada caso. La Unidad dispone de expertos en neuropsicología, para recuperar la memoria, la atención o la conducta; logopedia, para tratar dificultades en la comunicación y en la deglución; fisioterapia neurológica, centrada en la movilidad, el equilibrio y el control motor; y terapia ocupacional, que ayuda a retomar actividades cotidianas como vestirse, cocinar o desplazarse.

«La intervención multidisciplinar es imprescindible y necesaria para una correcta intervención en pacientes con daño cerebral, así se retroalimentan las especialidades físicas y motoras», subraya Selma, agregando que «al cerebro hay que tratarlo siempre en su conjunto y no como si fueran compartimentos independientes. De esa forma, se moldea de manera holística para una rehabilitación integral».

Además de aplicar técnicas avanzadas de rehabilitación física, cognitiva y del lenguaje, la Unidad de Daño Cerebral se distingue por su trato humano, cercano y empático. Lo que pone de manifiesto que el acompañamiento emocional y el apoyo a la familia forman parte del proceso, para facilitar la adaptación al nuevo contexto vital y fomentar la recuperación en el entorno habitual.

«La familia y sus cuidadores juegan un papel fundamental en este proceso, puesto que ellos son los que están en el día a día, asumiendo retos y dificultades. Por lo tanto, también su intervención para guiar a los pacientes en este camino, a veces distorsionado y que va cogiendo forma, con perseverancia, paciencia y confiando en el trabajo de todo nuestro equipo», subraya.

'Contigo paso a paso'

Hoy, con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, Ribera Virgen de la Caridad lanza la campaña de sensibilización 'Contigo paso a paso', una iniciativa que visibiliza el trabajo diario del equipo humano de la Unidad desde una mirada emocional y cercana. «Representa constancia, perseverancia y paciencia. Es el resumen del camino de nuestros pacientes y también del nuestro como profesionales», asegura Pedro Selma.

Esta acción consta de un vídeo documental en el que estos profesionales explican su trabajo en primera persona, poniendo voz a un proceso de recuperación compartido. La imagen de campaña muestra a la fisioterapeuta Teresa Morales acompañando de la mano a una paciente por el pasillo del centro; sin duda, un gesto que resume el espíritu de la Unidad.

Con este proyecto, Ribera Virgen de la Caridad visibiliza un servicio esencial para cientos de personas y reafirma su compromiso con la humanización, la atención integral y el cuidado del paciente neurológico, paso a paso.

