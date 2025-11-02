La reunión en la que el legislativo le arrebató los focos al ejecutivo

La reunión de la Junta de Portavoces del pasado lunes fue una de las más largas y tensas que se recuerdan en la Asamblea Regional. ... Los responsables de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Mixto) y los miembros de la Mesa de la Cámara se veían las caras para dar comienzo al periodo ordinario de sesiones, tras tres meses de sonrojante parálisis en el Parlamento autónomo.

En principio, el orden del día de la Junta de Portavoces hacía pensar que sería un encuentro de mero trámite: fijar el calendario de festivos, así como marcar los días de celebración de los plenos y comisiones. Una cuestión que, en años anteriores, ni siquiera tuvo trascendencia mediática. Pero lo que salió el lunes de la sala Carmen Conde, donde tuvo lugar la cita, fue un choque sin precedentes entre los poderes legislativo y ejecutivo.

¿Qué pasó en esas más de tres horas de reunión? La dirección del encuentro corre a cargo de la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, arropada por los vicepresidentes y secretarios de la Mesa: Miguel Ángel Miralles y María del Carmen Ruiz Jódar, por parte del PP; y Alfonso Martínez Baños y Virginia Lopo, del PSOE. Además, asistieron Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Carmina Fernández y Marisol Sánchez Jódar, en representación del Grupo Socialista; José Ángel Antelo y Rubén Martínez Alpañez, por parte del Grupo Vox; y María Marín, en nombre del Grupo Mixto, formado por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. El voto en la Junta de Portavoces es ponderado, es decir, en función de los escaños de cada partido.

El primer punto, el del calendario, no supone conflicto alguno. Se fijan los festivos que marca el calendario laboral, más las fiestas locales de Cartagena y Murcia. La bronca viene después, cuando tocaba fijar los días de los plenos. Cada uno lleva su propio planteamiento. El PP, los martes a jornada completa y los viernes por la mañana, tal y como estaba en el pasado curso político. El PSOE, miércoles y jueves. Vox, martes, miércoles y jueves. Podemos, martes y jueves.

Se empieza votando la propuesta popular, siguiendo una norma no escrita que da prioridad a la minoría más numerosa. PSOE y Vox votan en contra y Podemos se abstiene. 22 son más que 21, así que queda rechazada. Toca el turno a la de los socialistas. Vox, a favor y PP, en contra, mientras que María Marín sigue sin mojarse. Otra vez, 22 son más que 21. José Ángel Antelo pide entonces que se refrende también su propuesta de tres plenos semanales, pero la presidenta de la Cámara da por aprobada la del PSOE y considera que no hay lugar para más votaciones.

Conflicto de intereses

Los socialistas se salen con la suya, de forma que habrá plenos miércoles y jueves. Lo siguiente es decidir qué día se dedicaría al impulso al Gobierno regional –es decir, a las mociones– y cuál a control del Ejecutivo –preguntas orales y comparecencias del presidente y los consejeros–.

PP y PSOE, en principio, parecen conformes con que el pleno de control sea los miércoles y el de impulso, los jueves. Los populares, que ya empiezan a olerse la jugada, tratan de impedir a toda costa que las sesiones de control coincidan con el Consejo de Gobierno. Los servicios jurídicos también advierten de esta situación. Vox, sin embargo, está decidido a que las comparecencias de López Miras y los miembros de su gabinete en la Asamblea sean los jueves, lo que les obligaría a cambiar el día de la reunión semanal del Ejecutivo. Justifica el partido que, según tienen estudiado, los jueves son los días de la semana con mayor impacto mediático. Por esta misma razón, alegan que los plenos de impulso pasarían prácticamente desapercibidos si tienen que competir con el Consejo de Gobierno.

El plan del PP es echado para atrás, lo cual no sorprende a los representantes populares, visto cómo se estaba desarrollando todo. Lo que sí les deja atónitos es lo que acontece después. Los socialistas retiran su propuesta, con lo cual se impone la de Vox: plenos de impulso los miércoles y de control, los jueves. Que el Ejecutivo se busque otra fecha.

Recurso popular

Pero no habían acabado los disgustos para el PP en el primer día de la semana. Tocaba fijar los cupos de iniciativas, es decir, las mociones que corresponden a cada grupo en los plenos de impulso. Y nuevo revolcón. También con el rechazo de los populares, se establecieron seis por sesión, que quedan repartida de esta forma: una por grupo en cada pleno, más dos que se reparten de forma proporcional. Una semana, para PP y PSOE. La siguiente, para Vox y Podemos. Y así sucesivamente hasta Navidad.

El PP piensa recurrir este reparto al considerarlo contrario al artículo 81.2. c del Reglamento de la Asamblea. «Podemos, con dos diputados, presentará las mismas mociones que el PP, con 21», denuncia Segado, quien acusa a Vox de permitir esto. El partido de Abascal responde que apoyaron la propuesta que menos les perjudicaba y se jacta de reducir «a los comunistas» los tiempos de intervención en los debates.

Así arrancó la peor semana parlamentaria del PP en mucho tiempo, la cual acabó con derrota en la votación del decreto de vivienda. La sensación es que, tal y como está su relación con Vox, se avecinan tiempos difíciles.