La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miras, junto a cinco de sus consejeros, en el Pleno de esta semana que tumbó el decreto de vivienda. J. M. Rodríguez / AGM

La reunión en la que el legislativo le arrebató los focos al ejecutivo

Vox justificó que los plenos de control al Ejecutivo se celebrasen el día del Consejo de Gobierno en que los jueves son jornadas de gran impacto mediático

David Gómez

David Gómez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

La reunión de la Junta de Portavoces del pasado lunes fue una de las más largas y tensas que se recuerdan en la Asamblea Regional. ... Los responsables de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Mixto) y los miembros de la Mesa de la Cámara se veían las caras para dar comienzo al periodo ordinario de sesiones, tras tres meses de sonrojante parálisis en el Parlamento autónomo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3 Maribel Vilaplana, en el hospital
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  6. 6 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  7. 7 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La reunión en la que el legislativo le arrebató los focos al ejecutivo

La reunión en la que el legislativo le arrebató los focos al ejecutivo