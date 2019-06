PP y Cs se reúnen este jueves para negociar el Gobierno de coalición Miguel Garaulet y José Miguel Luengo, en una reunión del pasado día 6 / NACHO GARCIA /AGM Las conversaciones para acordar la investidura de López Miras tendrán lugar en la Asamblea, mientras Vox mantiene su rechazo MANUEL BUITRAGO Miércoles, 19 junio 2019, 12:11

Partido Popular y Ciudadanos pretenden darle este jueves un empujón al posible acuerdo de gobierno, que pasa previamente por la candidatura de Fernando López Miras para la presidencia de la Comunidad Autónoma. El encuentro tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en la Asamblea Regional, con los equipos negociadores de ambos partidos, según informó José Miguel Luengo, alcalde de San Javier y hombre fuerte de los populares para las negociaciones con los naranjas.

El representante de Ciudadanos, Miguel Garaulet, manifestó este miércoles a 'La Verdad' que esperaba instrucciones de su cúpula de su partido en Madrid para reunirse con el PP y conformar el equipo de negociación, que tendrá un «carácter muy técnico», ya que se trata de perfilar las consejerías que asumirá Ciudadanos y las competencias que conllevan, explicó. Las negociaciones incluyen además el nuevo diseño del Ejecutivo regional y la reordenación de consejerías y parcelas.

El documento que este miércoles publica 'La Verdad' sobre un acuerdo político PP-Cs, y que fue encontrado por Vox en el antiguo despacho de Ciudadanos en la Asamblea, señala que en el plazo de 15 días a partir de la constitución de la Cámara se propondrá a Fernando López Miras como candidato único para presidir el Gobierno regional. Indica asimismo que PP y Cs presentarán conjuntamente en el mismo plazo «la composición y programa de gobierno».

Ciudadanos aspira a ocupar la vicepresidencia, cinco consejerías y la portavocía del Gobierno regional, además del puesto de senador autonómico. Vox ha advertido de que no apoyará esta coalición, y tampoco la investidura de López Miras, si no entra también en el Gobierno regional. Esta petición la rechaza Cs. Si esto se produjera, Ciudadanos no descarta cambiar de socio y apoyar al PSOE.