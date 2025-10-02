Ya están aquí los 19 retos de la NASA para el talento murciano

Este fin de semana se celebra el NASA International Space Apps Challenge, cuya sede en Murcia será el UCAM Hitech, y en el que ya están inscritas más de un centenar de personas

EFQ Murcia Jueves, 2 de octubre 2025, 11:03 Compartir

¿Estás preparado para resolver problemas del espacio con soluciones desde la Tierra? Bajo el lema '¡Aprende, Lanza, Lidera!', el hub de la Universidad Católica de Murcia acoge los días 3, 4 y 5 de octubre el NASA Space Apps Challenge, el hackathon más grande del mundo en ciencia y tecnología, un espacio diseñado para fomentar el talento y la innovación, cuya sede en Murcia será el UCAM Hitech.

19 retos, una misión global

Este desafío internacional, impulsado por la propia NASA (inscripciones), reta a los participantes a resolver 19 retos científicos y tecnológicos relacionados con la Tierra, el espacio y el futuro de la humanidad. Desde el análisis de datos satelitales hasta el diseño de herramientas para misiones espaciales, cada reto busca respuestas creativas e innovadoras que puedan tener impacto real.

🌍 ¿El objetivo? Resolver problemas globales con soluciones locales, demostrando que el talento murciano está preparado para liderar el futuro tecnológico.

¿Quién puede participar?

El evento está abierto a estudiantes, profesionales, investigadores, emprendedores y amantes de la ciencia y la tecnología. No hace falta tener conocimientos específicos en aeroespacial: lo importante es la creatividad, la colaboración y las ganas de aprender.

La inscripción está abierta y se puede realizarse a través de la página oficial del evento: www.spaceappschallenge.org

Un evento con impacto mundial... ¡y ahora en Murcia!

En su última edición, el NASA Space Apps Challenge reunió a más de 93.000 participantes en 150 países, con más de 9.900 proyectos registrados. En España, participaron siete ciudades y surgieron ideas innovadoras como Landsat Connect, desde Asturias, que fue seleccionado como uno de los mejores proyectos a nivel internacional.

Ampliar

Este año, con la incorporación de Murcia como sede, se espera no solo fomentar la innovación tecnológica, sino también posicionar la Región como un referente nacional en talento STEM.

En palabras de los organizadores, «el evento no solo es una oportunidad para aprender, sino también para impulsar carreras, generar redes de colaboración y acercarse a las grandes agencias internacionales de innovación».

La UCAM, impulsando el talento desde la Región de Murcia

«En la UCAM siempre abrimos las puertas a iniciativas como esta; una iniciativa mundial que supone una apuesta para el talento, la innovación y la creatividad murciana. Queremos ser un referente nacional en el emprendimiento científico-tecnológico«, señaló María Dolores García Mascarell, presidenta de la Universidad Católica de Murcia, durante la presentación del evento. La UCAM reafirma su compromiso con la formación de líderes del futuro en los ámbitos científico, tecnológico y empresarial. Lo hace tanto a través de sus estudios, de grado y postgrado, como sus programas de emprendimiento y su hub, desde donde impulsa la investigación y el emprendimiento científico.

Junto a ella estuvieron en el acto de presentación Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de Empresa, Empleo y Economía Social de la CARM; Belén López Cambronero, concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Murcia; y Carlos Vicente Caballero, director de UCAM HiTech. También se contó con la intervención de Jon E. Piechowski, consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de EE.UU. en Madrid. El panel empresarial reunió a representantes de PC Componentes, Hidroconta, SABIC, TK Analytics y CaixaBank, quienes debatieron sobre el papel del talento digital en la región. Además, los ganadores mundiales AsturExplorers presentaron su proyecto, ejemplo del talento español en los retos globales de la NASA.

Con el respaldo de líderes en ciencia y tecnología de todo el mundo, el evento promoverá la creatividad y colaboración en la Región de Murcia, y la posicionará como un foco de talento STEAM, reafirmando de esta manera su compromiso con el impulso científico-tecnológico a nivel nacional e internacional.

¿Te atreves a lanzar tu idea al espacio?

El NASA Space Apps Challenge no es solo una competición, es una experiencia transformadora. Una oportunidad para crecer, para conectar con expertos de todo el mundo y para formar parte de una red global de innovación.

Si tienes una idea, una pasión o simplemente curiosidad por el desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar al mundo, este es tu momento.

👉 Inscríbete ya en spaceappschallenge.org y prepárate para tres días de innovación, aprendizaje y conexión global.