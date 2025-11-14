La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Germán Romera (c), iniciando su reto en la plaza de Europa (Murcia), este viernes, acompañado por dos voluntarios. ANDRÉS MOLINA / AGM

El reto en Murcia para concienciar frente a la diabetes: 24 horas en la cinta de correr

Adirmu conmemora el día mundial de esta enfermedad con diversas actividades

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

La Asociación de Diabetes de la Región de Murcia (Adirmu) celebró este viernes el Día Mundial de esta enfermedad con el inicio del 'Reto solidario 24 horas, yo sudo por la diabetes'. La iniciativa la protagoniza Germán Romera, quien «correrá durante un día completo sin interrupción para demostrar que vivir con diabetes no tiene límites». El reto comenzó a las 17.00 horas en la plaza de Europa de Murcia. Hasta esta tarde, quien quiera puede unirse simbólicamente mediante la 'Cinta Solidaria', que permitirá participar en tandas de 15 minutos de actividad física y apoyar la causa.

Con esta acción, Adirmu busca lanzar un mensaje claro: «La diabetes no es un límite cuando hay educación, control y apoyo». Durante esta mañana, de 10.00 a 13.00 horas, se desarrollará la Feria de Salud y Diabetes en la Plaza de Europa, con la participación de las principales entidades sanitarias de la Región, ofreciendo revisiones, talleres e información sobre prevención y autocuidado. A las 11.00 horas, la plaza acogerá una sesión solidaria de Energy Dance, dirigida por Marta Esparza, que combinará deporte, ritmo y diversión. Paralelamente, se celebrará el Diabetes Fest, una jornada lúdica. En la Región hay 107.000 personas diagnosticadas de diabetes.

