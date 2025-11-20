El reto de adoptar a dos mellizos con enfermedades genéticas: «Somos una familia rara, que significa extraordinaria»

Miriam Tejera recuerda perfectamente el día en que, hace cuatro años, recibió una llamada del Programa de Acogimiento Familiar de Canarias. Una bebé de apenas ... 15 días estaba esperándola. Condujo desde su casa en Las Palmas para conocer a Leyre con el corazón expectante. No era la primera vez que pasaba por esa experiencia: ella y su marido llevaban varios años acogiendo de forma temporal a niños que luego retornaban con sus familias biológicas o eran dados definitivamente en adopción. Pero esta ocasión iba a ser distinta. Al principio, sin embargo, no fueron conscientes de ello. Miriam regresó a casa impregnada «del olor de Leyre» y «enamorada» de aquella bebé que muy poco después se incorporó al hogar. Fue recibida con entusiasmo por las dos hijas biológicas del matrimonio.

Seis meses después, a la familia se sumó Echedey, el mellizo de Leyre, y entonces sí, Miriam, que es técnica en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), detectó que algo pasaba. Lo sospechó viendo las primeras fotos que le mandó su marido, porque a ella esta segunda llamada del Programa de Acogimiento le pilló en Sevilla. Fueron los rasgos faciales de Echedey, y la palma de su mano, lo que activó la alarma. Así que nada más volver a Las Palmas, comenzó a moverse.

Así llegó un primer diagnóstico: síndrome de alfa talasemia con discapacidad intelectual ligada al cromosoma X (ATR-X). Por entonces, también Leyre «había empezado a quedarse atrás» en el desarrollo, así que le hicieron las mismas pruebas. No encontraron esta alteración, y los médicos decidieron ampliar el estudio. Realizaron un análisis genético del exoma, un rastreo que permitió detectar una mutación en el gen sox-4 causante de un síndrome de coffin-siris (un trastorno del neurodesarrollo). La sorpresa es que también Echedey presentaba esta mutación. «Es decir, él padece los dos síndromes», resumía Miriam este jueves en el XVIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras que organiza la asociación D'Genes y la UCAM, donde ofreció su testimonio.

Leyre y Echeday tienen «discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista. Ella presenta trastorno obsesivo compulsivo y problemas en el desarrollo del lenguaje. En el caso de él se añade la epilepsia y dispraxia». Tras el impacto del diagnóstico, hubo que tomar una decisión. Los mellizos necesitaban unos padres adoptivos, y no hubo dudas: se quedaron en casa. Miriam Tejera alzó la voz en el campus de la UCAM para pedir más apoyo a estas realidades en los programas de acogida y adopción. También se necesita más y mejor atención en el sistema sanitario, y en el educativo.

Pero, pese a las dificultades, hoy los mellizos, sus padres y sus hermanas forman una familia que se autocalifica como «rara», en el sentido de «extraordinaria».

Un referente frente a la ELA

En el Congreso Nacional de Enfermedades Raras se escuchó también este jueves el testimonio de José Luis Capitán, 'Capi', un asturiano «activista en la lucha contra la ELA» (esclerosis lateral amiotrófica), como él mismo se define. A 'Capi' no le resultó nada fácil trasladarse desde Oviedo, donde reside, hasta Murcia, pero no quiso perderse la cita. Lo hizo acompañado por su mujer, Teresa. «Es mi chófer, mi secretaria y mi community manager'», comentaba con humor a través de un ordenador en el que escribe dirigiendo la mirada. «Soy una persona positiva y me gusta ser el vaso medio lleno. Puedo decirles que somos unos afortunados. Estar aquí tras once años de evolución no es lo común en esta enfermedad». Aunque la ELA sigue siendo una enfermedad sin cura, la intervención de José Luis Capitán estuvo cargada de esperanza: «Esta esa una enfermedad rara pero, dentro de ellas, es de las de mayor incidencia. Es de las que más se ha hablado en los últimos años, lo que está provocando que se multiplique la investigación, los ensayos clínicos».

Ampliar José Luis Capitán, 'Capi', junto a su mujer Teresa Pérez, este jueves en la UCAM, en Murcia. Nacho García

Como tantos otros pacientes de ELA, José Luis Capitán ha recibido en los últimos días una buena noticia. Muchos años de esfuerzos y de reivindicación han dado por fin sus frutos. Ha costado, pero finalmente el Congreso aprobó por unanimidad esta semana el decreto que debe garantizar la financiación de la llamada Ley ELA. Esta norma reconoce el derecho de las personas en un estado avanzado de la enfermedad a percibir una prestación de hasta 10.000 euros al mes. Además, se crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección no solo a los pacientes de ELA, sino también a otras personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad.

José Luis Capitán está acostumbrado a los retos. Exprofesor de Educación Física, era atleta semiprofesional antes de que la enfermedad comenzase sus estragos. Ahora quiere aprovechar cada oportunidad «para visibilizar» no solo su realidad, sino también la de su hija Paula, de 9 años, que sufre otra enfermedad rara.

El Congreso Nacional de Enfermedades Raras reúne a cerca de 400 personas. El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), Juan Carrión, recordó este jueves, durante la inauguración, las muchas asignaturas que quedan pendientes: desde la reducción del tiempo de diagnóstico al acceso a tratamientos innovadores. «De los 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa, solo 85 han sido incorporados al Sistema Nacional de Salud», lamentó.