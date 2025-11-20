La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miriam Tejera juega con su hija Leyre, este jueves en el campus de Los Jerónimos, en Murcia. Nacho García

El reto de adoptar a dos mellizos con enfermedades genéticas: «Somos una familia rara, que significa extraordinaria»

Miriam Tejero acogió hace ya cuatro años a Leyre y Echedey. Este jueves reclamó más apoyo a hogares como el suyo en el congreso nacional de la asociación D'Genes celebrado en la UCAM

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:55

Miriam Tejera recuerda perfectamente el día en que, hace cuatro años, recibió una llamada del Programa de Acogimiento Familiar de Canarias. Una bebé de apenas ... 15 días estaba esperándola. Condujo desde su casa en Las Palmas para conocer a Leyre con el corazón expectante. No era la primera vez que pasaba por esa experiencia: ella y su marido llevaban varios años acogiendo de forma temporal a niños que luego retornaban con sus familias biológicas o eran dados definitivamente en adopción. Pero esta ocasión iba a ser distinta. Al principio, sin embargo, no fueron conscientes de ello. Miriam regresó a casa impregnada «del olor de Leyre» y «enamorada» de aquella bebé que muy poco después se incorporó al hogar. Fue recibida con entusiasmo por las dos hijas biológicas del matrimonio.

