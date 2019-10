Retiran 21 publicaciones de un catedrático de Odontología por irregularidades José Luis Calvo-Guirado. / Fran Manzanera Algunas investigaciones de Calvo-Guirado, quien achaca la revisión a «rencores profesionales», han sido corregidas y otras descatalogadas LA VERDAD Jueves, 17 octubre 2019, 23:40

Veintiuna publicaciones científicas dirigidas por el catedrático de Odontología afincado en Murcia José Luis Calvo-Guirado fueron retiradas o corregidas por supuestos errores o irregularidades. Según desveló este jueves 'El País', la base de datos de 'Retraction Watch', un portal dedicado a estudiar fraudes científicos, ha detectado 18 publicaciones suyas -que Efe eleva a 21- que han exigido correcciones o han sido retiradas por supuestas irregularidades.

Calvo-Guirado es catedrático de la Universidad Católica (UCAM), aunque la mayoría de las investigaciones científicas cuestionadas fueron desarrolladas cuando impartía docencia en la Universidad de Murcia (UMU). El odontólogo se defendió este jueves de lo que considera una venganza por «rencores profesionales» y justificó que la razón de la retirada de las publicaciones, todas en la misma revista, «está en el cambio de editor de la publicación. La revisión de esas publicaciones se zanjó hace dos años, y desde entonces no he parado mi producción científica, incluso en la misma revista. Es todo una cuestión de envidias». Calvo-Guirado se incorporó a la UCAM en junio de 2015. En ese momento, según fuentes de la universidad privada, contaba con una gran producción científica «y no había ningún artículo suyo retractado». Fue casi tres años después cuando se retiraron los artículos, que habían sido elaborados por el grupo de investigadores liderado por Calvo-Guirado cuando ejercía en la UMU. La Universidad de Murcia lamentó este jueves los hechos y anunció que abrirá una investigación para aclarar la cuestión.

El informe, que elaborará el vicerrector de Ciencias de la Salud, Luis García Marcos, pretende dilucidar en qué medida puede afectar a la UMU esta cuestión de su antiguo profesor titular, de cuyas clases no trascendieron quejas y que dejó esa universidad pública al mismo tiempo que otros tres docentes de su grado para pasarse a la UCAM, informa Efe.