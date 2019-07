Retiran del mercado tres modelos de gafas de buceo por inseguros Los productos entrañaban riesgo de cortes y laceración para los usuarios en caso de que se rompieran LA VERDAD MURCIA. Lunes, 15 julio 2019, 08:20

La Consejería de Empleo, a través de la Inspección Regional de Consumo, ha retirado del mercado tres modelos de gafas de buceo que entrañaban riesgo de laceración y cortes para el usuario en caso de rotura. En concreto, se trata de la máscara de buceo 'Sirenita' de la marca Solmar, y dos modelos de gafas de buceo y tubo de respiración de la marca Market Supre.

Ante la posibilidad de que otros importadores siguieran comercializando este modelo de gafas de buceo en el resto de España, la Comunidad lo ha incluido en la red nacional de alerta de productos no alimentarios peligrosos, coordinada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Por tanto, se ha extendido a todas las regiones la orden de retirada y prohibición de comercialización dictada por el director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril.

La Inspección de Consumo instó a las empresas responsables de la importación del producto a retirar de sus clientes todas las unidades de que disponían en existencias, admitiendo devoluciones del producto, y, una vez recuperadas, serán destruidas en su totalidad por un gestor de residuos autorizado.

Durante el examen de los productos, estos no superaron la prueba de resistencia al impacto. Además, presentaban incumplimientos de etiquetado y no se ajustaban a la norma aplicable a equipos y máscaras de buceo. Dicho análisis de ensayos se realizó en el Centro de Investigación y Control de la Calidad, dependiente de Aecosan. Esta retirada se enmarca en las actividades de vigilancia y control del mercado llevadas a cabo por la Inspección Regional de Consumo para velar por unos productos que cumplan los requisitos de seguridad establecidos y, asimismo, que no entrañen un riesgo para la salud del usuario. La vigilancia del mercado se encarga de verificar y de establecer medidas que limitan la circulación de productos.