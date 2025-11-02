La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos turistas en la plaza Santa Catalina de Murcia, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

Retiran casi 1.500 anuncios de alojamientos turísticos por incumplir la normativa en la Región de Murcia

Además, la Comunidad ha desarrollado 28 informes para incoación de expedientes sancionadores a plataformas 'online'

EP

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

La Región de Murcia ha retirado en lo que va de año un total de 1.436 anuncios de alojamientos turísticos de las plataformas de comercialización 'online' del sector por incumplir la normativa vigente y ha desarrollado 28 informes para incoación de expedientes sancionadores.

Además, como resultado del acuerdo alcanzado entre el Instituto de Turismo y la plataforma Airbnb, esta ha retirado unos 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares.

Estos datos fueron trasladados el pasado viernes por la Oficina de Ordenación del Instituto de Turismo a la mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico y otros alojamientos no reglados que se publicitan en plataformas digitales.

En la reunión de la mesa, que fue creada por la Consejería de Turismo, se abordaron los avances en el control y rastreo de viviendas turísticas sin licencia, así como la situación de la clasificación de alojamientos tras la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Arrendamientos de Corta Duración.

Firma de un convenio

Igualmente, en el encuentro se informó de la firma, próximamente, de un convenio con el Colegio de Registradores para la transmisión de información relativa al registro de alojamientos turísticos.

La mesa de seguimiento tiene como objetivo detectar aquellos alojamientos que se publicitan en las principales plataformas de reservas 'online' y que no constan en el registro oficial, con el fin de que presenten su declaración responsable certificando que cumplen los requisitos que se exigen en materia de calidad, seguridad y emergencias.

