Cs retira la ley de Buen Gobierno dos meses después de presentarla, con el fin de «mejorarla» LA VERDAD MURCIA Martes, 24 septiembre 2019, 08:07

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos retiró el pasado viernes su proposición de ley de Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción, dos meses después de que hubiera presentado esta iniciativa en la Asamblea Regional, y sin que llegara a tramitarse. El portavoz naranja, Juan José Molina, justificó ayer esta decisión señalando que piensan «mejorar el texto y enriquecerlo» con las aportaciones que haga la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública. Esta ley fue anunciada en su día como una bandera política de Ciudadanos.

La idea, según Molina, es volver a presentar la norma en breve, incorporando algunos ajustes y retoques «que no son de enjundia». Apuntó que añadirán consideraciones técnicas sobre la regulación de altos cargos. Otras de las propuestas legislativas de Cs consistió en limitar a ocho años el mandato del presidente y de los miembros del Consejo de Gobierno.

«No nos hemos arrepentido, y queremos sacar la ley cuanto antes», apostilló el portavoz. Ciudadanos presentó esta iniciativa cuando aún no se había constituido el nuevo gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, y por consiguiente la estructura del Ejecutivo y el reparto de consejerías, entre ellas la de Transparencia. Su titular, Beatriz Ballesteros, apuntó ayer que corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentar el nuevo texto y tramitarlo en la Asamblea. El papel de la Consejería consistirá en analizar la propuesta para enriquecerla a través de las nuevas direcciones generales, que no estaban constituidas cuando el borrador de la ley se presentó en julio. A juicio de la Consejería, esta ley tendrá ahora el respaldo de Gobierno regional, y no corresponderá solo a la iniciativa de un partido.

Comisiones en la Asamblea

Las dos primeras comisiones parlamentarias en constituirse, la de Asuntos Generales e Institucionales, de la UE y Derechos Humanos, y la de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, la presidirán PP y Cs, respectivamente. La primera estará en manos de Miriam Guardiola Salmerón, junto con María Giménez Casalduero del Grupo Mixto, elegida vicepresidenta. Guardiola explicó ayer que entre los objetivos figura desarrollar y sacar adelante el Pacto Regional por la Justicia de la Región.

Por su parte, Valle Miguélez, diputada de Ciudadanos, dirigirá la Comisión de Industria, acompañada por Virginia Lopo, del Partido Socialista.