Situación del tráfico en la A-7, a su paso por el municipio de Murcia, a las 7.50 de este martes. DGT

Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia

Numerosas retenciones en varios puntos de dos de las principales arterias de la Región

I. R.

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:21

Llegar a tiempo al trabajo se convirtió este martes en una odisea para muchos conductores. Las retenciones fueron una constante a primera de la mañana en varios tramos de las autovías A-7 y A-30, dos de las principales arterias de la Región, a su paso por el municipio de Murcia.

Si bien la situación se fue normalizando progresivamente, a las 8.46 horas todavía quedaban varios puntos afectados por atascos. Concretamente, la A-7 registró dos kilómetros de tráfico congestionado a la altura del cementerio de Espinardo, al igual que entre los puntos kilométricos 567,5 y 569,3.

Retenciones a la altura de Martínez del Puerto, este martes. Antonio Gil / AGM

Por su parte, la autovía A-30 presentó poca fluidez a la altura de Molina de Segura, en dirección a la capital, y un accidente a su paso por Martínez del Puerto, cerca del Aeropuerto de la Región de Murcia ocasionó otros dos kilómetros de retenciones entre los puntos 164,68 y 166,75 de esa misma carretera, dificultando el viaje de Murcia a Cartagena.

Según informaron a LA VERDAD fuentes del 112, en el siniestro se vieron involucrados dos coches y una furgoneta. El choque tuvo lugar cerca de la salida de Pozo Estrecho. Resultaron heridas 7 personas, todas de forma leve. Cuatro de ellas fueron trasladadas al hospital Santa Lucía, en Cartagena, mientras que otras tres fueron trasladadas al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

