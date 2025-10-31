Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura Un accidente complica el tráfico en la zona en sentido Murcia con más de 7 kilómetros de atasco

A.G.A. Viernes, 31 de octubre 2025, 16:11 Comenta Compartir

El tráfico es complicado este viernes por la tarde en la autovía A-30 a su paso por Molina de Segura, donde se registran retenciones kilométricas en sentido a Murcia. Un accidente ha generado más de 7 kilómetros de atascos entre el polígono industrial La Estrella y la salida hacia la capital regional.

De igual manera, la circulación es complicada en el nudo de Espinardo, donde existen 2 kilómetros de retenciones en sentido Almería, entre los kilómetros 566 y 568. En el nudo de Espinardo en sentido contrario, es decir, en dirección a Alicante, también hay atascos. En concreto, existen 3 kilómetros de retenciones, entre los kilómetros 567 y 570.