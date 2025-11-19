Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples También hay atasco a la altura de Molina de Segura en sentido contrario

A.G.B. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:26 | Actualizado 09:32h. Comenta Compartir

El enlace en Murcia de la autovía A-7 con la A-30 hacia Molina de Segura, a la altura de los centros comerciales, está provocando retenciones kilométricas desde las 9 horas por un par de accidentes múltiples. Según testigos que han circulado por la zona, el colapso es total en esa incorporación a la carretera ahora denominada como MU-32, en sentido a Molina de Segura y Albacete.

La retención afecta tanto a los vehículos que toman la salida de la autovía A-7 a la altura del cementerio, como a los que llegan desde la avenida Juan de Borbón. Su duración dependerá de lo que se tarde en retirar los vehículos implicados en el accidente. Pese al fuerte atasco, el 112 no ha recibido ningún aviso de que haya heridos.

En cualquier caso, las consecuencias son más notables porque los siniestros se han producido por la mañana, en una hora punta ya de por sí complicada en las autovías del entorno de Murcia. En sentido contrario y a la altura de Molina de Segura, también hay fuertes retenciones desde la salida hacia Vidal hasta pasar El Chorrico.