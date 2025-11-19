La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retenciones en la autovía a la altura de Molina de Segura. DGT

Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples

También hay atasco a la altura de Molina de Segura en sentido contrario

A.G.B.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

El enlace en Murcia de la autovía A-7 con la A-30 hacia Molina de Segura, a la altura de los centros comerciales, está provocando retenciones kilométricas desde las 9 horas por un par de accidentes múltiples. Según testigos que han circulado por la zona, el colapso es total en esa incorporación a la carretera ahora denominada como MU-32, en sentido a Molina de Segura y Albacete.

La retención afecta tanto a los vehículos que toman la salida de la autovía A-7 a la altura del cementerio, como a los que llegan desde la avenida Juan de Borbón. Su duración dependerá de lo que se tarde en retirar los vehículos implicados en el accidente. Pese al fuerte atasco, el 112 no ha recibido ningún aviso de que haya heridos.

En cualquier caso, las consecuencias son más notables porque los siniestros se han producido por la mañana, en una hora punta ya de por sí complicada en las autovías del entorno de Murcia. En sentido contrario y a la altura de Molina de Segura, también hay fuertes retenciones desde la salida hacia Vidal hasta pasar El Chorrico.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  5. 5

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  7. 7 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  10. 10

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples

Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples