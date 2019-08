El TSJ respalda el sistema de préstamo de libros en colegios Un profesor ordena el banco de libros de un colegio de la pedanía murciana de El Esparragal. / J. CARRIÓN / AGM Rechaza el recurso de la Asociación de Editores contra la Consejería de Educación y señala que «la financiación cumple un fin social» EFE Murcia Jueves, 29 agosto 2019, 01:50

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) ha desestimado el recurso que la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material Escolar presentó contra la Consejería de Educación por el banco de libros y el sistema de préstamos en los centros educativos. La sentencia señala que esta organización expuso en su recurso que la normativa sobre aprobada en mayo de 2018 por la Dirección General de Centro Educativos de la Comunidad Autónoma para el curso 2018-2019 no estaba ajustada a Derecho.

En concreto, apuntó que, a través de la misma, se daban instrucciones sobre el banco de libros sin haberse desarrollado previamente la ley de gratuidad de los libros de texto aprobada en 2018. Además, el recurso señaló que las mismas regulaban aspectos no atribuidos a la Administración, por lo que esta no era competente para acordarlas. Finalmente los recurrentes expusieron que las instrucciones no fueron precedidas del trámite de audiencia e información pública, que consideraban exigible.

La Sala, al desestimar el recurso, comenta que el sistema de préstamo está limitado por el uso del propio producto, para añadir que no todos los libros son aptos para su reutilización, por lo que no se bloquea la adquisición de nuevos libros escolares. Finalmente, el TSJ indica que la financiación de libros cumple un fin social, ya que el derecho de todos a la educación es un derecho fundamental.

Segunda sentencia favorable

La sentencia que ayer se hizo pública es la segunda en la que el TSJ da la razón a la Consejería en una semana. El viernes 23 de agosto, 'La Verdad' publicó el fallo en el que los magistrados respaldaban los conciertos públicos a los colegios de titularidad privada para las etapas de Bachillerato y Formación Profesional. Con esta decisión, el TSJ avaló su legalidad al desestimar un recurso interpuesto por varios sindicatos contra las polémicas subvenciones a esas etapas de enseñanza, aprobadas en 2017 por Educación, y desataron la indignación de la escuela pública.