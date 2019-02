Elisa de la Nuez: «Hay resistencia por parte de los partidos a desocupar el CGPJ» Elisa de la Nuez. «Las cosas que se quieren enseñar no son el problema; son las que no se quieren enseñar», remarca la secretaria general de la Fundación Hay Derecho ALICIA NEGRE Miércoles, 27 febrero 2019, 01:38

Elisa de la Nuez será una de las ponentes que este viernes asumirá el reto de esbozar '¿Qué es buen gobierno?' durante una mesa redonda organizada por el Consejo de la Transparencia y el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia (UMU) -a las 18.30 horas en el edificio Rector Sabater-. Esta abogada del Estado es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional. Actualmente compagina su labor como abogada del Estado en la Audiencia Nacional con su trabajo en el despacho de abogados GC Legal. Desarrolla una amplia labor como articulista.

-¿Cómo se encuentra la política española en materia de transparencia? ¿Cree que hemos avanzado algo en los ocho meses de gobierno de Pedro Sánchez?

- No hemos avanzado demasiado, no solo ya en estos últimos ocho meses, sino en la última legislatura. La Ley de Transparencia es anterior y lo que hemos visto es la puesta en marcha y lo difícil que ha sido sobre todo por las resistencias. También por la falta de recursos que han tenido, tanto a nivel autonómico como estatal, los organismos encargados de velar por la transparencia. Siempre ha habido una institución que es la encargada, pero en general ha tenido muy pocos recursos, tanto materiales como humanos. Las resistencias son siempre cuando la transparencia afecta a cosas sensibles políticamente. Yo siempre digo lo mismo: las cosas que se quieren enseñar no son el problema, el problema son las que no se quieren enseñar. Creo que ahí todavía nos queda bastante camino. Por ser optimistas creo que, por lo menos, la idea de que la transparencia es importante para la rendición de cuentas ya ha llegado. Todos los políticos hablan de transparencia y ya nadie puede decir que no quiere ser transparente. Falta que esto se lleve de verdad a la práctica sobre todo en los casos en los que ser transparente puede ser incómodo o puede dar lugar a una exigencia de rendición de cuentas. Es en esos casos en los que se demuestra si hay voluntad real.

«Los jueces españoles, en su día a día, son independientes y lo han demostrado»

- Si no hay recursos, difícilmente se puede convertir en una realidad.

-Claro. Principalmente por dos cosas. Porque todavía cuesta que la transparencia sea voluntaria cuando no viene bien. Si viene bien, no hay ningún problema. Pero, cuando no viene bien y hay resistencias, nos falta que los organismos encargados de hacer esa labor tengan capacidad de velar por esa transparencia y de imponer sanciones. Si no eres transparente y te resistes a dar la información o la das fuera de plazo, que eso tenga también una sanción, que hoy por hoy esto todavía no pasa.

- Ha defendido la independencia del Poder Judicial en tiempos convulsos en los que ésta era puesta en entredicho. ¿Sigue convencida?

- Igual que siempre. El problema del Poder Judicial es el órgano del Gobierno: el Consejo General del Poder Judicial. Hay que matizar que los jueces españoles son muy independientes, el acceso por oposición es muy meritocrático y la gran mayoría de los puestos de la judicatura se cubren por concurso de méritos. El problema es cuando el órgano de gobierno de los jueces tiene interferencias o mucha influencia de los partidos políticos, que luego a su vez se puede trasladar sobre todo a nombramientos en los tribunales superiores -en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo-. Nosotros hemos sido siempre defensores de que hay que despolitizar el órgano de gobierno como una manera de reducir esa influencia de los partidos en los nombramientos de los altos tribunales. Creo que hay que dejar muy claro que los jueces españoles, en su día a día, son independientes y lo han demostrado. Hemos tenido el caso de la infanta que ha sido juzgada en un órgano de instrucción y también el 'caso Gürtel', que se ha llevado a cabo el procedimiento y la sentencia gobernando el Partido Popular.

«Hay que intentar entender por qué tantas personas están optando por opciones tan radicales»

- Se refieren concretamente a la politización del Consejo.

- Claro, creo que hay que matizar cuando hablamos de independencia del Poder Judicial. Hay que referirse sobre todo a la necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y no tanto al hecho de que no haya independencia judicial en España, que yo creo que la hay. Estas son las recomendaciones que nos está haciendo el grupo de Estados contra la corrupción constantemente. En ese sentido, nos falta un poco recorrer ese último tramo del camino, que es despolitizar el Consejo. No se pudo conseguir. Hubo una oportunidad en noviembre, pero al final todos los partidos, salvo Ciudadanos, votaron en contra. Hay mucha resistencia, sobre todo por parte de los partidos tradicionales, a desocupar ese órgano también por una cierta sensación de perder capacidad de influencia.

-¿El juicio del 'procés' ha reforzado o debilitado esa imagen de un Poder Judicial independiente?

-Yo creo que el juicio del 'procés' es un ejemplo claro de cómo los jueces están actuando como harían con cualquier otro juicio; es decir, de una manera profesional. Al mismo tiempo, con un ruido mediático que también forma parte de la estrategia de defensa de los procesados. Quizá ese ruido mediático podría ser muchísimo menor si se hubiese conseguido esa despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Es decir, se los hubiese dejado totalmente sin ningún tipo de excusas en ese sentido. Si se hubiese logrado esa despolitización del CGPJ se hubiese eliminado cualquier sombra de sospecha que pueda haber. Particularmente, me pareció que era una pena no haber aprovechado ese momento precisamente porque empezaba el juicio del 'procés'.

-¿Qué análisis hace del auge de la extrema derecha en España de la mano de formaciones como Vox?

-Son movimientos que han surgido en toda Europa y lo que reflejan es mucho descontento de mucha gente. El tema de Vox no lo tengo tan estudiado, pero creo que convergen muchas causas. Probablemente el tema del independentismo catalán es una causa muy fuerte, pero hay también otra serie de descontentos con otras políticas. Son movimientos muy complejos que pensábamos que en España no iban a llegar y al final han llegado. En este sentido, creo que hay que intentar entender por qué tantas personas están optando por opciones tan radicales. No es cuestión de decir 'es que hay un montón de fachas en España', sino intentar entender qué lleva a esas personas a votar por unas opciones tan extremas.