La residencia San Pablo no avisó del brote de sarna ni a Salud ni al IMAS Dos ancianos, en la puerta de la residencia San Pablo de Ceutí, esta semana. / guillermo Carrión / agm El número de afectados asciende ya a 13, con cuatro nuevos casos notificados esta semana JAVIER PÉREZ PARRA Sábado, 19 octubre 2019, 03:19

El número de afectados por el brote de sarna en la residencia de mayores San Pablo de Ceutí asciende ya a 13, después de que a los nueve casos inicialmente notificados se hayan sumado esta semana otros cuatro, según datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública. La empresa que gestiona el centro, STS, anunció ayer que se reforzará la limpieza de la segunda planta, donde se localiza el foco, para tratar de evitar nuevos contagios.

Los datos disponibles hasta ahora apuntan a varios fallos en la gestión del brote. Los primeros casos de sarna se diagnosticaron en la residencia entre los días 23 y 24 de septiembre, pero la dirección de San Pablo no los notificó ni a la Consejería de Salud ni al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) pese a tratarse de una residencia concertada, que acoge a cerca de un centenar de ancianos derivados desde el sistema público. El día 26, Salud Pública recibió un aviso no oficial, de personas ajenas a la residencia, de forma que fueron los técnicos de la Consejería los que se pusieron en contacto con San Pablo y no al revés, como habría sido procedente. «Estábamos a punto de notificarlo cuando nos llamaron; detectamos el primer caso el 24 y el resto el 25 por la tarde», se justifica la dirección del centro.

Pero los fallos continuaron. Hasta el 4 de octubre, el IMAS no recibió notificación alguna de lo que estaba sucediendo, según fuentes de la Consejería de Igualdad y Política Social. No hubo aviso de la residencia, pese a su carácter concertado, ni tampoco de la Consejería de Salud, que para entonces ya estaba al corriente. Paralelamente, y como adelantó 'La Verdad', médicos del Morales Meseguer detectaron el 3 de octubre sarna en una anciana procedente de San Pablo. Había ingresado el día 14 de septiembre con un diagnóstico erróneo. Se pensó, inicialmente, que se trataba de una toxicodermia fruto de efectos secundarios de la medicación. Durante 17 días permaneció ingresada en una habitación compartida y terminó contagiando a su compañera, otra anciana de 93 años. La familia de esta última afectada ya ha presentado una reclamación por estos hechos ante el Servicio Murciano de Salud. Pese a que el 26 de septiembre ya se tenía constancia del brote de sarna, la dirección del San Pablo no avisó al Morales Meseguer. Fue de hecho la gerencia del hospital la que notificó a la residencia, el 3 de octubre, el caso que acababan de diagnosticar.

En definitiva y de acuerdo a la sucesión de los hechos contrastados, a la falta de comunicación por parte de la residencia y entre los diferentes departamentos de la Administración, se sumaron los presuntos retrasos en el diagnóstico, como se desprende de lo sucedido en el Morales Meseguer.

No obstante, la residencia cuestiona ahora que los 13 casos registrados se correspondan con sarna. Un dermatólogo está revisando a algunos pacientes que, pese a seguir el tratamiento indicado, no muestran mejoría. «Queremos confirmar por qué se produce esto y si se trata realmente de escabiosis», afirman fuentes de la empresa. La dirección asegura, además, que ni los médicos de Salud Pública ni los del centro de Atención Primaria de la zona han acudido a la residencia. La Consejería recuerda, sin embargo, que el centro cuenta con su propio personal facultativo y explica que se han aplicado los protocolos establecidos.

Inspección de la Consejería

El martes, después de que 'La Verdad' desvelase la existencia del brote de sarna, el consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció la apertura de un expediente informativo para tratar de esclarecer lo sucedido. También el IMAS ha realizado esta semana una inspección a raíz de las informaciones publicadas. Según la dirección de la residencia, los inspectores «han comprobado todas las acciones y medidas tomadas desde el inicio», y «han dejado constancia de la total corrección en cuanto a procedimientos y praxis».

San Pablo ya pasó un control rutinario el pasado mes de mayo sin que se detectasen irregularidades, explican fuentes de la Consejería de Igualdad y Política Social. Además, en este tiempo no constan reclamaciones de familiares de usuarios en el IMAS.