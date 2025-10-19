La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lugar en el que se encontraban los senderistas. 112

Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Los llamantes, de habla inglesa, informaron de que se encontraban perdidos, agotados y con muy poca batería en el teléfono móvil

LA VERDAD

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:12

Comenta

Los servicios sanitarios rescataron la noche de este sábado a dos senderistas de habla inglesa que se habían perdido en la Sierra de Columbares, en el término municipal de Murcia.

A las 21.03 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió una llamada solicitando ayuda de dos senderistas que realizaban la Ruta del Caracolero, desde el parking ubicado en la carretera RM-F13, en la Sierra de Columbares.

Los llamantes informaban de que se encontraban perdidos, agotados y con muy poca batería en el teléfono móvil, con el que lograron facilitar las coordenadas de su ubicación.

Al lugar se movilizaron los siguientes medios efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, agente medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

A las 21.44 horas, los equipos desplazados llegaron al punto desde donde los senderistas habían iniciado la ruta y comenzaron el ascenso hacia la zona indicada. A las 23.01 horas se confirmó el encuentro con los senderistas, que presentaban síntomas acusados de agotamiento. A las 23.12 horas, ambos fueron atendidos y evacuados a pie hasta el punto de partida.

Durante el trayecto de evacuación, Tango Murcia solicitó que en el lugar de llegada esperara una ambulancia Medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 para su valoración.

Finalmente, a la llegada al punto de encuentro, el servicio sanitario fue anulado, ya que los senderistas se habían recuperado y decidieron marcharse por sus propios medios, quedando finalizada la intervención a la 1.56 horas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  4. 4

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  5. 5 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  6. 6

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  7. 7 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  8. 8 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  9. 9

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  10. 10 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y las pedanías de Murcia y Torre Pacheco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia