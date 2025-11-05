La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los rescatados, en el helicóptero de Emergencias. CEIS

Rescatan a dos escaladores bloqueados en una vía ferrata de Fortuna

Murcia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Efectivos de Emergencias tuvieron que rescatar este martes a dos escaladores que ses habían quedado bloqueados en una repisa en mitad de la vía ferrate de la Sierra del Lugar, en Fortuna. La persona que avisó al 112 informó de que los veía desde un aparcamiento cercano y que la cuerda con la que debían bajar de esa zona se había quedado enganchada y no podían recuperarla.

El Centro de Coordinación de Emergencias activó el helicóptero de rescate y a una patrulla de la Policía Local del municipio, que se trasladó hasta el inicio de la vía ferrata. El helicóptero localizó a los dos escaladores y pudo sacarlos de esa repisa. Posteriormente, los trasladó hasta la zona de parking, donde les esperaba una patrulla de la Policía Local. Los dos aventureros se encontraban en buen estado y no precisaron de asistencia sanitaria.

