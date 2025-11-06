Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla Numerosas llamadas habían alertado a la Guardia Civil de la presencia del ave carroñera, que se encontraba débil

LA VERDAD Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Efectivos del Seprona y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia rescataron este jueves a un buitre que estaba posado sobre los carteles de la autovía A-30 a la altura de Alcantarilla. Los agentes acudieron porque el ejemplar se encontraba débil y llevaba ya tres días sobre el pórtico, según informaron fuentes de la Benemérita.

En el rescate, que obligó a cortar la circulación por motivos de seguridad vial y del propio animal, también participaron agentes medioambientales y el servicio de conservación de carreteras. La central operativa de servicio de la Guardia Civil recibió numerosas llamadas advirtiendo de la presencia de un ave carroñera de grandes dimensiones.

Por parte de los Servicios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle se procedió a la intervención de este joven ejemplar, siendo necesaria la utilización de un camión con cesta elevadora, para acceder en condiciones de seguridad a su captura. Posteriormente ha sido traslado al CRFS El Valle para su estudio, tratamiento y recuperación con el fin de su posterior liberación y reintroducción en el Medio Natural. El buitre leonado está protegido en España y aparece catalogado con 'Preocupación Menor' en la Lista Roja de las Aves de España, aunque tiene un régimen de protección especial. Solo cría un pollo al año.