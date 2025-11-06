La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El buitre, sobre el pórtico de los carteles de la autovía. Pablo Teruel

Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla

Numerosas llamadas habían alertado a la Guardia Civil de la presencia del ave carroñera, que se encontraba débil

LA VERDAD

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

Efectivos del Seprona y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región de Murcia rescataron este jueves a un buitre que estaba posado sobre los carteles de la autovía A-30 a la altura de Alcantarilla. Los agentes acudieron porque el ejemplar se encontraba débil y llevaba ya tres días sobre el pórtico, según informaron fuentes de la Benemérita.

En el rescate, que obligó a cortar la circulación por motivos de seguridad vial y del propio animal, también participaron agentes medioambientales y el servicio de conservación de carreteras. La central operativa de servicio de la Guardia Civil recibió numerosas llamadas advirtiendo de la presencia de un ave carroñera de grandes dimensiones.

Por parte de los Servicios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle se procedió a la intervención de este joven ejemplar, siendo necesaria la utilización de un camión con cesta elevadora, para acceder en condiciones de seguridad a su captura. Posteriormente ha sido traslado al CRFS El Valle para su estudio, tratamiento y recuperación con el fin de su posterior liberación y reintroducción en el Medio Natural. El buitre leonado está protegido en España y aparece catalogado con 'Preocupación Menor' en la Lista Roja de las Aves de España, aunque tiene un régimen de protección especial. Solo cría un pollo al año.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  6. 6

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  7. 7

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  8. 8 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  10. 10

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla

Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla