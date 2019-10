Reprimenda en público al titular de Fomento Santiago Pérez se dirige a José Ramón Díez de Revenga en presencia de alcaldes de los municipios del Mar Menor. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM Viernes, 18 octubre 2019, 03:32

Santiago Pérez, presidente de la asociación de afectados por las inundaciones en Los Alcázares (las de 2016), aprovechó la improvisada comparecencia ante los medios del consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, justo al inicio de la manifestación, para cantarle las cuarenta. Fue decir el consejero que «hay varias cosas encima de la mesa que iremos desarrollando en los próximos meses», y empezar Pérez a explicárselo: «Es la vida de las personas lo que está en juego. No podemos seguir politizando el tema, ni viendo a ver lo que nos dicen los expertos. Hay que coger técnicos, juntar administraciones, tomar decisiones, pagarlas y hacerlas. Y que esa decisión no sea volcar el agua de forma indiscriminada al Mar Menor. Nuestros municipios hoy no son seguros». Díez de Revenga no le contestó en público, pero se reunió después con Pérez y otros representantes vecinales para tratar de hallar «soluciones». «Lo que dice López Miras es todo mentira», desconfiaba un vecino.

Además del consejero de Fomento -que parecía no tener otro momento para reunirse con los afectados que al inicio de la marcha-, por la manifestación se dejaron ver otros políticos como el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, miembros de Somos Región y de Movimiento Ciudadano, con el exalcalde de Cartagena José López a la cabeza.