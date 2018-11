«Repartiremos dos premios mayores en la lotería de Navidad» Miguel Ángel Zapata, en la puerta de su local. / lv Miguel Ángel Zapata es el gerente de loterías Perolo ANTONIO BOTÍAS Lunes, 5 noviembre 2018, 07:32

La suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Palabra de lotero. Esa es la máxima de Miguel Ángel Zapata (Murcia, 1979), gerente de la administración de Loterías Perolo, de San Pedro del Pinatar. El pasado 5 de octubre se cumplieron tres años desde que renovaron la imagen corporativa de la administración número 2 de esta localidad costera, un establecimiento conocido durante seis décadas como El Pino. En tres años han repartido en la lotería de Navidad ocho premios mayores y, desde su 'renacimiento', cerca de 6 millones de euros. Este año su promesa es que van a repartir dos premios mayores, aplicando su célebre fórmula matemática. Esta administración es la única de España que cuenta en su equipo con el asesoramiento de matemáticos, que aumenta las probabilidades de que comprando el décimo de Navidad en Loterías Perolo, le toque a uno el Gordo.

-Pero, ¿en qué consiste exactamente la fórmula matemática?

-Es nuestro secreto, por ello contamos con matemáticos en plantilla. Aplicamos algoritmos basados en la ley de propiedades acumulativas y de descartes. Siguiendo esta teoría, de los 100.000 números que estarán en el bombo del sorteo de Navidad, descartamos miles de números que consideramos improbables. La lotería son números y la ciencia que estudia los números son las matemáticas... Y nos esforzamos en el día a día para hacer magia. ¿Cómo? A base de innovación, ilusión, capacidad de trabajo, fuerza de ventas, un poco de 'marketing' y, por supuesto, teniendo a la estadística de nuestro lado. ¿Qué administración dará más premios el 22 de diciembre? Evidentemente, la administración que meta más números en el bombo. Eso es estadística pura.

-¿Y cuántos premios mayores calculan que van a repartir en 2018?

-Este año vamos a dar sí o sí dos premios mayores el próximo 22 de diciembre, y esperamos que uno de ellos sea un segundo o un primer premio. Estamos en lo que nosotros llamamos el triángulo de la suerte, junto a Doña Manolita en Madrid y Sort en Lérida somos las tres administraciones que más premios han repartido en los últimos tres años. En décimos vendidos por ventanilla estamos casi duplicando las ventas con respecto al año pasado, así como a través de nuestra web. ¡Vamos a provocar otra vez a la suerte!

-Suerte e innovación, ese parece ser su lema.

-Copia, copia, copia y copia, hasta que te copien. En estos tres años hemos conseguido poner en marcha proyectos innovadores como el primer décimo de lotería con realidad aumentada. ¡Y nos han copiado!

-¿Alguna novedad más?

-También creamos el décimo sorpresa, con el que logramos incrementar las ventas un 300%. Hoy día, comprar un décimo a ciegas para regalar a un familiar o amigo está extendido por decenas de establecimientos en España. Marcamos tendencia, y la verdad es que ya nos han copiado la idea del décimo sorpresa, que hoy día es probablemente el producto más vendido de España, aunque la gracia de este sobre está en abrirlo después del sorteo y la emoción se produce cuando lo adquieres en una administración que da premios y eso solo lo garantizamos nosotros. Nuestro objetivo hace tres años era situarnos en el 'top 10' en las administraciones de lotería en lo que se refiere al número de ventas, algo que vamos a conseguir cada año.

-¿Cómo es eso de ser de profesión lotero?

-Soy un evangelizador de la suerte: trabajo para hacer ver que la suerte existe y, como me atreví a desafiarla, los clientes creen en la marca Perolo. La palabra suerte es una de esas palabras que suscita polémica. Yo las llamo palabras espiral o polidefinidas, ese tipo de palabras que cada persona le da un significado diferente, como al éxito o la felicidad. Fíjese si es así que la definición de suerte en la RAE arroja 19 definiciones diferentes. Para muchas personas existe pero para muchas otras no, y he de decir que las que dicen que no se equivocan y cuando digo que se equivocan lo digo literalmente porque no utilizan la palabra dentro de su contexto.