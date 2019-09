La UMU reparte sus últimas plazas La sala donde se comunica al alumno si hay plaza en la carrera solicitada. / Edu botella / AGM 6.632 alumnos apuran sus opciones de acceder a una carrera universitaria SÓCRATES SÁNCHEZ MURCIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:48

La llegada del mes de septiembre significa para muchas personas la vuelta a la rutina y para algunos jóvenes es tiempo de dilucidar su futuro en los temidos llamamientos, quizás el momento de mayor nerviosismo para todos los estudiantes que todavía no han logrado plaza en la primera y segunda lista o que están admitidos en una carrera que no desean cursar. Durante estas dos semanas, el Centro Social se convierte en epicentro de la tensión, los nervios están a flor de piel y es habitual que se vivan momentos de angustia entremezclados con expresiones de alegría y frustración en los rostros de los aspirantes a universitarios.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo día 13, tanto los solicitantes que están pendiente de matrícula como los que esperan una adjudicación de plaza tienen la oportunidad de acceder a alguno de los grados que solicitaron tras la realización de la EBAU el pasado junio o en alguna de las dos convocatorias del curso anterior. Un proceso en el que el alumnado acude con un número de orden asignado que depende de la nota obtenida tras esta prueba. Si un solicitante tiene varias notas de admisión, en función de las diferentes ponderaciones asignadas a las titulaciones en las que ha pedido plaza, tendrá también varias citas.

Es el caso de Ana Belén López, que ha acudido a dos citas diferentes en el llamamiento. «Tras hacer la EBAU, solicité Enfermería y Educación Infantil, el problema es que esas carreras ponderan diferente. Para Educación Infantil me contaba la nota de Matemáticas y para Enfermería, no. Por eso he tenido una doble cita, tenía plaza en Educación y la he cogido a la espera de lo que pase con Enfermería. Cuando he entrado a la segunda llamada, había cerrado Enfermería en Murcia, y me he quedado con la plaza de Enfermería en Lorca».

«Estaba bastante nervioso por si no acababa en la titulación que quería», señala Pedro Enrique

Otro de los alumnos que ha tenido la fortuna de avanzar puestos en la lista de espera es Pedro Enrique Ferra. «He venido esta mañana a los llamamientos sabiendo que estaba admitido en Ingeniería Química, pero yo quería entrar en Biología. Me quedé el número siete en las listas, pensaba que podía entrar y, al final, así ha sido. Estoy muy contento con que me hayan admitido. Estaba bastante nervioso por si no acababa en la carrera que quería».

Peor suerte ha corrido Rebeca Ibáñez, «tenía como primera opción la carrera de Enfermería y como segunda, Química, donde al final he logrado plaza. Las notas de corte de las carreras de ciencias son más altas y han pegado un importante repunte, como es el caso de Farmacia. Están muy demandadas las de esta rama».

Un caso similar le ha sucedido a Miriam Lidón, que señala la subida de casi un punto en la nota de Farmacia como un obstáculo para acceder a ella. «No he logrado entrar. Farmacia se quedó el año pasado en 10,4 y este año ha subido hasta el 11,2. Al final, he entrado en Química, que era mi segunda opción. Y la verdad es que he venido esta mañana muy nerviosa al llamamiento».

Aunque ya se han completado 22 titulaciones en la Universidad de Murcia, todavía quedan plazas en 37 grados. Las tres primeras carreras que se completaron fueron Medicina (12,682) con un incremento de ocho centésimas; la Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática (12,521), que ha subido dos décimas; y, por último, Odontología (11,711), cuya nota de corte también ha registrado un incremento de dos décimas.

Las carreras de la rama científica siguen al alza en la UMU. No obstante, los estudiantes que no hayan podido entrar en las carreras elegidas como primera opción, aún tienen la posibilidad de quedarse en lista de espera por si se produce alguna baja durante las próximas semanas.

Finalizado el proceso de llamamiento, se abrirá el plazo para solicitar preinscripción en la fase de septiembre, en la que se ofertarán aquellos títulos con plazas vacantes. La última oportunidad de acceder a la universidad para todos aquellos que se presenten a la EBAU el 11, 12 y 13 de septiembre.