Juan José Liarte: «Renunciaríamos a consejerías si la gobernabilidad estuviera en peligro» Juan José Liarte, ayer, en la Asamblea Regional. «Compartimos mucho con PP y Cs, pero no todo es programa. Necesitamos saber cómo y quiénes lo van a materializar. Y es ahí donde nos surgen las desconfianzas»

«¿El sentido del voto? Creo que hasta mañana [por hoy] no habrá noticia». Pendiente de las informaciones que le llegaban desde Madrid a través de un teléfono móvil que no paró de sonar desde que el martes acabó el Debate de Investidura, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional auguraba ayer que hasta los minutos previos al Pleno de esta tarde para una segunda votación no habrá novedades en las negociaciones que mantiene abiertas con el PP, y este, a su vez, con Ciudadanos, para investir a Fernando López Miras presidente de la Comunidad Autónoma. Si hay ya una decisión tomada por la cúpula de su partido, no la desvelará antes de tiempo. Los votos a favor o las abstenciones de los cuatro diputados del partido conservador son esenciales para que el PP gobierne la Región de Murcia en coalición con Ciudadanos. Juan José Liarte insiste en que la preferencia de Vox es facilitar un gobierno de centro derecha del que también quiere formar parte. Aunque estarían dispuestos a renunciar a los cargos que exigen si así lo demanda el «interés de la Región». Toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Murcia se la pasa al partido naranja.

-¿De qué depende que Fernando López Miras sea investido hoy?

-Lo más importante es que el programa de gobierno que PP y Ciudadanos han alcanzado es, para nosotros, asumible en su mayor parte. Pero no todo es programa. También es importante saber cómo y quiénes lo van a materializar. Es ahí donde a nosotros nos surgen las desconfianzas. Porque no podemos darle nuestro apoyo a un partido que se niega a ver que no tiene la mayoría, que nos necesita, pero que no quiere pedirnos esa confianza.

«Cs es quien tiene que bajar del enroque y darse cuenta de que la política es negociación»

- Visto así, ¿el futuro inmediato de López Miras depende más de Ciudadanos que de ustedes?

-Efectivamente. Es Ciudadanos quien tiene que darse cuenta de que tiene que bajar de ese enroque y de que la política es negociación. Sin duda.

-¿Confía en sentarse alrededor de la misma mesa con populares y liberales para firmar un acuerdo de gobierno antes de la votación de esta tarde?

-Lo normal sería eso. Si ellos piensan que nuestra presencia física les va a producir una enfermedad... El documento tiene que ser único y con la firma de los tres partidos. Esto es así. La forma de hacerlo ya es secundaria.

-¿Siguen pensando que Vox debe entrar en el Gobierno regional con los otros dos partidos? ¿Estarían dispuestos a renunciar a ello y, además, facilitar la investidura de López Miras?

-Entendemos que es lo justo y razonable. Es una simple regla de tres. Si los seis diputados de Ciudadanos se traducen en cinco consejerías, uno hace la regla de tres y ve lo que le corresponde con cuatro. Y ya no es que lo diga yo. El propio Estatuto de Autonomía establece que los ciudadanos tienen que verse representados en las instituciones de forma proporcional. Lo único que venimos pidiendo es que se cumpla el Estatuto y la ley.

«Nuestros votantes han visto que nuestra posición es flexible, que tenemos ganas de negociar»

-¿Pero renunciarían a estar en el Consejo de Gobierno si la gobernabilidad está en peligro?

-Sí que lo estaríamos. Pero el partido ha confiado la negociación a Luis Gestoso y él ha explicado nuestra posición con claridad: que haya un acuerdo programático y que hemos de estar en el Gobierno.

-Y si en las próximas horas no hay gestos de aproximación por parte del partido naranja y, sin embargo, ustedes propician la elección de López Miras, ¿cómo se lo explicarían a sus votantes después de haber reiterado que su 'no' es una cuestión de dignidad ante el ninguneo que dicen soportar?

-Muy fácil. Los votantes, y también los no votantes, cualquier murciano, han podido ver que nuestra posición es flexible, que tenemos ganas de negociar. Quien se enroca es Ciudadanos. Quien tendrá que dar las explicaciones cuando llegue el momento será Ciudadanos. Albert Rivera, en Madrid, anima a sus afiliados a que si quieren pactar con el 'sanchismo' se vayan y funden otro partido. Mientras, Ciudadanos Región de Murcia se coloca en rebeldía frente a Rivera dando los pasos para apoyar el 'sanchismo' aquí. Por nuestra parte, no va a quedar. Nadie puede decir que nos ha llamado y no le hemos cogido el teléfono; nadie puede decir que ha querido sentarse con nosotros y nosotros no hemos estado dispuestos a ello.

«Rivera rechaza en Madrid el 'sanchismo' y aquí en Murcia se le declaran en rebeldía para apoyarlo»

-¿Vox tiene más que ganar en Murcia estando a la sombra de un gobierno de centro derecha cuyas políticas pueda condicionar o como segundo partido de la oposición con un gobierno de centro izquierda en San Esteban?

-No hemos analizado si perderíamos con un gobierno de centro izquierda. Yo creo que quien perdería sería la Región.

-¿El trabajo de Vox sería poco relevante con el PP al frente de la oposición?

-Tampoco lo hemos valorado. Ahora mismo solo valoramos los intereses de la Región de Murcia. Si llegamos al convencimiento de que determinado comportamiento es bueno para la Región, los intereses del partido deberán estar en segundo plano. Vox nació con ese carisma y vamos a seguir en esa línea.

-¿A qué atribuyen el veto de Ciudadanos? ¿Es solo estrategia política o hay componente personal? Su negociador, Luis Gestoso, fue del PP y pasó por el partido naranja antes de recalar en Vox.

-No quiero pronunciarme sobre algo de lo que no estoy seguro. Puedo imaginarlo. Sí puedo decir que en Ciudadanos atienden a razones que no son los intereses de la Región. Cualquiera lo puede ver.

-¿Sus partidos están utilizando Murcia como campo de maniobras para batallas políticas donde se supone que tienen más que ganar, caso de la Comunidad de Madrid?

-No me consta. Creo que la Región es simplemente el reflejo de la situación que tenemos tan complicada en toda la nación. No creo que sea un campo de pruebas. Las cosas están complicadas, las grandes mayorías que hemos conocido en el pasado se han roto y tenemos que aprender todos a funcionar con esta nueva política, sin mayorías claras y en las que el entendimiento es necesario. Pronto va a ser tarde. Los ciudadanos ganarán mucho en cuanto los partidos entiendan que sentarse a negociar, incluso con los que te caen mal, es necesario en ocasiones. Pero hay algunos que todavía no asimilan esta nueva realidad. Ya la asimilarán.