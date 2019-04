El TSJ remite a la Fiscalía las denuncias contra Corominas por su actuación en el Colegio de Enfermería Amelia Corominas. El Consejo General acusa a la expresidenta y a su antigua junta de un delito de desobediencia y otro de usurpación de funciones por negarse a dejar el cargo pese a las sentencias que anularon las elecciones en que fue elegida JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 12 abril 2019, 15:08

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dado traslado a la Fiscalía de Murcia de las denuncias del Consejo General de Enfermería (CGE) contra la expresidenta del Colegio Oficial de la Región, Amelia Corominas, por su actuación durante los dos años en que permaneció en el cargo pese a las resoluciones que le instaban a abandonar la institución y las sentencias que anularon las elecciones de 2016, en que fue reelegida. En concreto, el Consejo General acusa a Corominas de un delito de desobediencia y de otro de usurpación de funciones públicas.

El Consejo se dirigió a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid para que iniciase un incidente de ejecución de sentencia ante la negativa de Corominas a abandonar la presidencia efectiva del Colegio de Enfermería. En un auto del pasado día 9 de abril, el tribunal acuerda «no proseguir» con este procedimiento y proceder al archivo de las actuaciones llevadas a cabo ya que «no corresponde mayor o ulterior actuación de la Sala en el ámbito del presente recurso contencioso-administrativo». Sin embargo, «habida cuenta de la documentación aportada» por el Consejo General, el tribunal dispone «la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si hubiera lugar a iniciar procedimiento penal a consecuencia de los hechos acontecidos».

Será por tanto el Ministerio Público quien tenga que determinar si hay indicios de delito penal en la actuación de Amelia Corominas y el resto de la antigua junta directiva del Colegio. En un comunicado, el Consejo General denuncia que Corominas entregó «con más de dos años de retraso» las instalaciones del Colegio «a los miembros de la Junta de Edad nombrados por el Consejo General de Enfermería» para hacerse cargo de forma temporal de la institución. Durante esos dos años, la junta ocupó sus cargos «ilegalmente», señala el CGE. «Eran plenamente conscientes de su situación ilegítima y aún así siguieron actuando y disponiendo de los fondos económicos y de las instalaciones colegiales a su antojo y de manera indebida».

Corominas muestra su satisfacción "porque así podremos explicar al fiscal la persecución de la que hemos sido objeto"

Por su parte, Amelia Corominas muestra su satisfacción por el traslado a la Fiscalía, y espera que se abran diligencias «porque así podremos explicar la persecución de la que hemos sido objeto». La expresidenta del Colegio acusa al Consejo General y a la junta de edad que actualmente gestiona la institución de «seguir buscando excusas para no convocar el proceso electoral al que están obligados en el Colegio de acuerdo a los estatutos». Advierte, además, de que la junta de edad «debería haber convocado una asamblea en el primer trimestre del año para aprobar las cuentas del ejercicio y presentar la liquidación del anterior, cosa que no ha hecho».

Amelia Corominas dejó la presidencia del Colegio de Enfermería el pasado mes de octubre, después de dos años de litigios con el Consejo General de España. El conflicto se inició en 2016, cuando el Consejo emitió una resolución en la que destituía a Corominas y a toda la junta directiva por irregularidades en las elecciones celebradas ese mismo año. Según el CGE, no hubo la suficiente publicidad en el proceso, al convocarse los comicios coincidiendo con la Semana Santa y las fiestas de Primavera de Murcia. El Colegio acudió a los tribunales para tratar de frenar la aplicación de la resolución, defendiendo la limpieza de las elecciones. Sin embargo, el TSJ rechazó adoptar medidas cautelares y mantuvo la vigencia de la resolución. Pese a ello, Corominas siguió en el cargo y convocó nuevas elecciones en 2017. Cuando el TSJ emitió sentencia sobre el fondo del asunto, respaldando la destitución de la presidenta, Corominas adujo que ya se había dado cumplimiento con la convocatoria del nuevo proceso electoral.

El TSJ, sin embargó, tumbó todos los recursos presentados por la junta del Colegio y terminó avalando además el nombramiento de una junta de edad por parte del Consejo para gestionar de forma provisional la institución. Tras este último varapalo judicial, Amelia Corominas y su equipo abandonaron sus puestos y cedieron la sede colegial a la junta nombrada por el Consejo General.

Las relaciones entre Corominas y el CGE fueron muy tensas desde 2012, cuando la ya expresidenta accedió por primera vez al cargo tras protagonizar las denuncias de corrupción contra su antecesor, Diego Gutiérrez, pendiente todavía de juicio por el presunto saqueo de la institución. Desde el primer momento, Corominas se enfrentó al entonces presidente del CGE, Máximo González Jurado, quien ha sido objeto de numerosas críticas por su gestión durante las tres décadas que permaneció al mando.

Desde octubre de 2018, al frente del Colegio de Enfermería de la Región está una junta de edad que, por su carácter provisional, debe convocar elecciones. Tanto su nombramiento como su llegada a la institución no ha estado exenta de polémica. El mismo día en que trató de tomar posesión del Colegio, tras la primera de las sentencias del TSJ, el Consejo tuvo que instar al cese de dos de sus miembros al desvelar 'La Verdad' que no estaban colegiados. Finalmente, la junta que tomó posesión incorporaba a otros dos colegiados menores de 40 años. Uno de ellas no llegó a tomar posesión. Sí lo hizo la tesorera, la exconcejal del PP de Calasparra Davinia Saorín. Pocos días después presentó su dimisión el nuevo vicepresidente. El presidente, Manuel García Sánchez, todavía no ha aclarado cuándo convocará elecciones.