Gobierno regional y sindicatos, una relación marchita Los consejeros de Educación, Adela Martínez-Cachá, y de Hacienda, Fernando de la Cierva, -en primer plano-, al inicio de la Mesa General de Negociación de la Comunidad, celebrada el pasado lunes. / Guillermo Carrión / AGM Varios desencuentros puntuales han elevado el recelo de UGT y CC OO hacia el Gobierno regional, el cual lo atribuye a la cercanía de las elecciones sindicales. Los delegados ugetistas preparan movilizaciones en favor de la semana de 35 horas, excluida del acuerdo en la Mesa General de Negociación de la Comunidad JULIÁN MOLLEJO Domingo, 18 noviembre 2018, 12:06

Las relaciones entre el Gobierno regional y los sindicatos UGT y CC OO no atraviesan por su mejor momento. El desencuentro en la Mesa General de Negociación de la Comunidad, en la que el Ejecutivo logró sacar adelante un acuerdo con el 52% de los votos, pero en contra de los dos principales sindicatos, ha sido el último, pero no es un caso aislado.

El secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, se lamenta de que «el nivel de interlocución y comunicación es menor que en otras ocasiones; antes había mayor fluidez», y dice echar de menos «una mayor sensibilidad a la hora de recuperar los recortes que se produjeron durante la crisis».

Se queja de que el Gobierno no haya incluido a los sindicatos en algunos órganos consultivos, como el Consejo de Vivienda, tal y como establece la ley de Participación Institucional, y no se explica por qué el Plan contra la Brecha Salarial, pactado desde el mes de julio, aún no se ha firmado para que entre en vigor. Califica de «excusa barata» que se justifique el retraso por la negativa de UGT y CC OO a que CSIF figure entre los firmantes. «Se trata de un pacto transversal, y la ley de Participación Institucional solo reconoce legitimidad para negociarlos a las organizaciones sindicales más representativas, que somos nosotros y CC OO», señala Jiménez para explicar su posición. El presidente regional de CSIF, Juan Miguel López, en cambio, reclama su derecho a firmarlo tras haber participado en la negociación del mismo.

Reprochan al Ejecutivo que no les hayan consultado la ley de Aceleración y la creación de la ARCA «Nosotros no tenemos ningún problema. Hablamos a diario con ellos y vamos a seguir haciéndolo», declara el consejero de Hacienda

Preferencias postales

Este sindicato está implicado en otra discordia reciente, al haber recibido de la Consejería las direcciones de correo electrónico del personal docente para poderles así facilitar propaganda, dentro de la campaña para las elecciones sindicales en este sector, que tendrán lugar el 4 de diciembre. UGT y CC OO denunciaron trato de favor, y la Consejería explicó que los 'emails' se entregaron en primer lugar a CSIF, pero que estaban a disposición también de todas las organizaciones.

Las elecciones sindicales en la Comunidad -tras las de educación, el próximo año tendrán lugar las de sanidad y el personal de administración y servicios-, que establecerán el grado de representación de cada organización y, con ello, su disponibilidad de liberados, han contribuido a elevar la tensión. Desde luego, el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, cree que esta es una de las razones de que los sindicatos se muestren más exasperados.

De la Cierva niega que por parte del Gobierno regional haya algún distanciamiento con UGT y CC OO. «Nosotros no tenemos ningún problema. Hablamos a diario con Antonio y Santiago [secretarios generales de ambas centrales] y vamos a seguir haciéndolo, con las dos únicas limitaciones de la ley y de unos escenarios presupuestarios razonables», señala a 'La Verdad'.

De la Cierva, el interlocutor con los sindicatos de la Comunidad, como responsable de la función pública regional, deja caer que la explicación del malestar que expresan UGT y CC OO pueda estar en la proximidad de las elecciones sindicales. «Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo, pero si por un escenario electoral o por no poder aceptar por razones legales algún asunto, como la semana de 35 horas, no es posible, las puertas las mantendremos siempre abiertas».

Es indudable que el clima electoral inflama las posiciones reivindicativas de los sindicatos mayoritarios, pero sus responsables arguyen la existencia de más asuntos para explicar que «las relaciones no son las mejores», como indica el líder regional de CC OO, Santiago Navarro.

«No han contado con nosotros en la elaboración de la ley de Aceleración Empresarial, ni para la creación de la Agencia Regional del Clima (ARCA), a pesar de tratarse de normas con contenido económico y laboral, y sobre la nueva regulación de las ITV también mantenemos discrepancias», relata Navarro.

Baja intensidad

El dirigente de CC OO reconoce que la Comunidad está condicionada por el elevado déficit, pero cree que sobre la semana de 35 horas podía haber hecho un mayor esfuerzo.

Nadie habla de ruptura y todos apuestan por continuar con el diálogo, pero estas divergencias pueden dar lugar a una sucesión de conflictos de baja intensidad que tensionen aún más unas deterioradas relaciones. Los primeros en echarse a la calle son los responsables de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, que programan un calendario de concentraciones ante las consejerías del Ejecutivo autonómico en contra del acuerdo de la Mesa General de la Comunidad, que Antonio Martínez Peñaranda, secretario general de FeSP, califica de «tomadura de pelo».