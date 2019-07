Reinado de la precariedad Solicitantes de empleo hacen cola en una oficina del SEF de Murcia, ayer. / edu botella / agm Pese a la caída del paro, la mala calidad del empleo sigue generando quejas entre quienes aguardan su oportunidad en el mercado laboral MARIELA FASOLI MURCIA Viernes, 26 julio 2019, 01:43

El desánimo y el descontento reinan en la oficina del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la avenida Ronda Norte, en el corazón de Murcia, el día en que se publican las cifras del paro. Los datos son excepcionalmente positivos, como cabe esperar a primeros de verano, pero ello no esconde el drama cotidiano de quienes siguen enfrentándose a la falta de un empleo o a la precariedad.

Uno de los problemas más denunciados es la explotación laboral. Blanca, cocinera de 54 años y procedente de Ecuador, se queja de las malas condiciones laborales que sufre. «Llevo diecinueve años viviendo en España y nunca me pasó lo que me ocurre ahora. Trabajé en un almacén recogiendo alimentos en el que no había agua ni aire acondicionado, las instalaciones estaban sucias y yo tenía que poner el material de trabajo de mi bolsillo. La precariedad es total y te tratan como si fueras un animal», denuncia.

Trabajadores de la hostelería denuncian que cotizan muy por debajo de las horas reales

De la misma opinión es Milán, una profesora de 40 años. «Estoy estudiando unas oposiciones porque ahora no hay otra salida. Solo hay trabajos en los que reina la explotación», denuncia. Otro conflicto a la hora de encontrar trabajo es la edad. «No voy a poder trabajar más», lamenta Serafín, un comercial de 60 años desempleado. Pedro, de 58 años, ve su futuro de igual manera. Estudió artes gráficas, pero sus últimos empleos han sido como limpiador. «Para mí, las cosas van a ir a peor», se queja. Y Josefa, cocinera de 51 años, tampoco alberga ninguna esperanza de encontrar un empleo a su edad.

«Trabajé en un almacén sin agua ni aire acondicionado», denuncia Blanca, cocinera de 54 años

Pero este tema se vuelve trágico en sectores como la hostelería, donde muchas veces se considera mayor a alguien con menos de 40 años. Es el caso de Irene, una camarera que a sus 39 años se muestra «preocupada porque me dicen que para este empleo ya soy vieja».

Pocas horas cotizadas

Además, muchos desempleados se encuentran con que no les cotizan todas las horas que trabajan. «En algunos empleos trabajaba doce horas al día, que las hago sin problema, pero me daban de alta cuatro en la Seguridad Social», denuncia Blanca. El mundo de la hostelería es uno de los más conflictivos a la hora de encontrar un buen empleo, ya que a Irene le ocurría lo mismo. «Cotizaba muchas menos horas de las que trabajaba», explica. Ascensión, una ayudante de cocina de 52 años, coincide en esta denuncia.

«Estudio oposiciones porque no hay más salida. Solo te ofrecen contratos basura», lamenta Pilar, auxiliar de Enfermería

Los jóvenes, muy castigados

Los más jóvenes no ven el futuro más despejado. David, un mecánico de 28 años que trabaja como camarero, opina que la situación laboral actual es «precaria y abusiva. Los empleadores no tienen ninguna consideración por la situación personal de los empleados, y esta actitud es la misma en todos los sectores laborales. No la comprendo, porque para mí los que hacen posible que una empresa funcione son los trabajadores».

Pilar, una auxiliar de enfermería de 20 años, tiene una opinión similar. Cree que la situación laboral actual es «malísima. No hay trabajo y, en los pocos empleos que hay, te ofrecen contratos basura». A la hora de encontrar explicaciones para esta situación, Blanca opina que «hoy en día los empleadores abusan de los empleados porque la Inspección de Trabajo no los examina. La crisis también ha hecho que, ante la falta de un trabajo, se acepten condiciones laborales penosas».

El problema de fondo, denuncian unos y otros, sigue siendo la calidad del empleo. Si las cifras del paro bajan pero los trabajos siguen siendo precarios, esos números, para quienes lo sufren, no sirven para nada.