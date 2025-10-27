La rehabilitación no despega en la Región de Murcia con los fondos europeos pese a que el parque residencial envejece más

Los sectores de actividad vinculados a la construcción tienen claro que los fondos europeos no han impulsado las obras de rehabilitación, tal como en principio ... se esperaba, y piden un cambio de modelo. Alertan del «insatisfactorio ritmo» de esta actividad pese a las necesidades existentes, debido a las «múltiples barreras» en el diseño de las ayudas que limitan su crecimiento. Por ello, defienden «la palanca fiscal» como la fórmula de mayor capacidad para generar cambios estructurales en este ámbito.

Sobre esa premisa hace hincapié la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, Andimac, quien advierte por otro lado de que el 37,9% de las viviendas en la Región de Murcia «superarán los 50 años de vida en el año 2030», a partir del análisis de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. De esa forma, el número de hogares que rebasará ese umbral entonces superará los 320.000. La patronal regional de la construcción, Frecom, también mantiene que las ayudas europeas para rehabilitar edificios no han logrado el efecto esperado. Con los datos públicos disponibles, se ha concedido en torno al 40% de los fondos asignados, pero la ejecución real —obras terminadas y pagadas— es sensiblemente inferior. Y es que su abono se realiza tras justificar el ahorro energético conseguido.

Foco en la eficiencia energética

Entre las principales causas de esta situación señalan el diseño actual europeo, que pone casi todo el foco en la eficiencia energética medible, y una tramitación bastante compleja. Mientras tanto, las comunidades de propietarios reclaman priorizar también trabajos de conservación y funcionalidad –bajantes, cubiertas y patios interiores, tratamiento de fachadas, zonas comunes o seguridad–, además de que las ayudas están más enfocadas en unos estándares de eficiencia energética bastante elevados.

El resultado es que muchos fondos no se convierten en obra real a pesar de que la demanda en rehabilitación existe. De hecho, en 2024 se visaron 1.147 actuaciones de reforma en la Comunidad, lo que supone pese a todo un incremento interanual del 10,4%. Este dato confirma que la demanda está ahí, pero muchas actuaciones no encajan con los criterios de las convocatorias actuales de las ayudas europeas.

Con todo, la tasa de antigüedad del parque residencial murciano se sitúa 11 puntos porcentuales por debajo de la media estatal (48,99%), un dato que revela que la Comunidad cuenta con el segundo parque inmobiliario menos envejecido de España, ligeramente por detrás de Canarias.

Desde Andimac sostienen que las nuevas exigencias en cuanto a la eficiencia energética deberían favorecer las reformas orientadas al aislamiento y a la instalación de sistemas más eficientes y sostenibles, pero «no puede jugarse todo a la obligatoriedad». Su secretario general, Sebastián Molinero, sostiene que «las ayudas comunitarias han servido para mejorar la calidad de los proyectos que se ejecutan, pero no su número». Por otra parte, insisten en que beneficiarían más las deducciones por rehabilitar.

«Defendemos un cambio de modelo: ayudas integrales y combinables que permitan ejecutar, en un mismo expediente, eficiencia energética y obras de conservación, accesibilidad y seguridad; menos burocracia para los particulares y anticipos o financiación accesible para los solicitantes», incide el presidente de Frecom, José Hernández. Además, reivindica que el sector «está preparado para responder», con el objetivo claro de «transformar los fondos en actuaciones visibles y útiles para los propietarios, sin renunciar al ahorro energético y alineando el marco europeo con las prioridades reales de los vecinos».

2.400 firmas especializadas

Porque el tejido se muestra capacitado para responder a una mayor demanda de obras de rehabilitación. Y es que de las 4.324 empresas de construcción activas y 43.097 personas afiliadas en territorio murciano, el núcleo especializado en rehabilitación y reforma concentra aproximadamente 2.400 mercantiles y cerca de 24.000 trabajadores (6.670 autónomos). Por tanto, este segmento representa más del 55% del empleo del sector, «lo que evidencia un tejido empresarial sólido, diversificado y preparado para ejecutar proyectos si el marco administrativo y financiero lo facilita», concluye Hernández.