La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de rehabilitación de un edificio en Cartagena. P. Sánchez / AGM

La rehabilitación no despega en la Región de Murcia con los fondos europeos pese a que el parque residencial envejece más

El sector alerta sobre el «insatisfactorio» ritmo de obras, 1.147 en la Región el pasado curso, mientras se estima que 4 de cada 10 viviendas tendrán más de 50 años en 2030

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:17

Comenta

Los sectores de actividad vinculados a la construcción tienen claro que los fondos europeos no han impulsado las obras de rehabilitación, tal como en principio ... se esperaba, y piden un cambio de modelo. Alertan del «insatisfactorio ritmo» de esta actividad pese a las necesidades existentes, debido a las «múltiples barreras» en el diseño de las ayudas que limitan su crecimiento. Por ello, defienden «la palanca fiscal» como la fórmula de mayor capacidad para generar cambios estructurales en este ámbito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Librilla
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  4. 4 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  5. 5 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después
  8. 8 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  9. 9

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  10. 10 El infiltrado murciano que tres veces fingió su muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La rehabilitación no despega en la Región de Murcia con los fondos europeos pese a que el parque residencial envejece más

La rehabilitación no despega en la Región de Murcia con los fondos europeos pese a que el parque residencial envejece más