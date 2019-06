El PP regional condena los insultos del portavoz de Vox a la ministra de Justicia Joaquín Segado, en una foto de archivo. / Antonio Gil / AGM Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea, declaró este lunes que «en política debemos ser ejemplares, y que sea en su página personal no justifica que se hagan ese tipo de manifestaciones» EFE Murcia Lunes, 24 junio 2019, 11:31

El portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, condenó este lunes los «insultos» publicados por su homólogo de VOX, Juan José Liarte, en su página personal de la red social Facebook. «Condenamos todo tipo de insultos y de expresiones que se hagan en este contexto, y no se puede hacer este tipo de valoraciones», manifestó Segado, en nombre del Partido Popular de la Región. Lo hizo en declaraciones a los medios tras ser recibido por el presidente de la Cámara autonómica, Alberto Castillo, en la segunda jornada de la ronda de consultas que está realizando a los grupos para designar un candidato a la presidencia de la Comunidad.

El portavoz parlamentario del PP manifestó que en política «no se debe hacer este tipo de declaraciones o manifestaciones», por lo que dejó claro que su partido no está «en absoluto de acuerdo» con las expresiones de Liarte. «En política debemos ser ejemplares, no sólo con nuestras declaraciones, sino también con nuestras expresiones y que sea en su página personal no justifica que se hagan ese tipo de manifestaciones que no deben hacerse», concluyó Segado.