«La Región está viviendo un periodo de efervescencia literaria apasionante»

Lunes, 16 julio 2018, 07:27

Juan Albarracín publicó su primera novela, 'Siete trompetas' a los cinco años de edad

En el año 2014 empezó Juan Albarracín a desarrollar la que consideró su mayor pasión: contar historias. Porque cree fielmente que es de las pocas cosas que compartimos todos los humanos. «Lejos del fútbol y la comida -aunque esto especialmente en España-, contar y que nos cuenten es algo que hacemos a diario y sin lo que no podríamos vivir», asegura este joven lorquino que, con apenas 15 años, publicó su primera novela, titulada 'Siete trompetas'. «Tuvo una bienvenida cálida y gracias a Emilio y Nuria, de Taller de Prensa Comunicación, pude viajar por toda la Región impartiendo charlas de motivación a la lectura y creación de historias», añade. La segunda vino un año después, 'La conspiración Médici'. Pero fue en 2016 cuando comenzó a experimentar otra forma de crear, por la que asegura que pasa su futuro. Gracias al apoyo económico de familiares, amigos y negocios lorquinos sacó adelante su cortometraje 'Bar a las 3:30'. Y en estas cosas anda mientras completa su formación en Madrid.

-¿Cuándo supo que no podría vivir sin dedicarse a contar historias en todo momento?

-La verdad es que mi primera novela, 'Siete Trompetas', vio la luz en octubre de 2015. Fue apasionante introducirme en este mundo en el que he tenido la oportunidad de conocer autores y lectores increíbles, de los que he podido aprender y que todavía tienen mucho que enseñarme. Después llegó 'La conspiración Médici', en diciembre de 2016, con la que a día de hoy sigo llevándome muchas alegrías.

-Más tarde descubrió usted el cine y ya atesora algunos cortometrajes. ¿Cuál será el siguiente en presentar? ¿Lo tiene a punto?

-Así es. Si todo va bien, el próximo jueves tendré la oportunidad de proyectar mi último cortometraje. La obra la he titulado 'Uno de noviembre'. La proyección tendrá lugar en las instalaciones de la Filmoteca Regional de Murcia. El proyecto está incluido dentro de una interesante muestra de realizadores murcianos y para mí será todo un honor disfrutar de él en pantalla grande.

-¿Por qué el cine?

-Tras terminar segundo de Bachiller, en septiembre del año pasado, me mudé a Madrid para comenzar mis estudios en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Allí, gracias al director y guionista Dany Campos, he tenido la increíble oportunidad de rodar varios proyectos que me han enseñado mucho a nivel de realización y dirección de actores.

-¿Es Murcia un buen lugar para dedicarse a la creación literaria o cinematográfica?

-Murcia está viviendo un período de efervescencia literaria apasionante. La Feria del Libro vuelve a la Región y las editoriales y los autores crecen exponencialmente cada año. Respecto a la creación cinematográfica, considero que seguimos bastante atrasados en comparación a otras provincias como Madrid, Barcelona o Sevilla. El talento desborda, pero los medios y las ayudas públicas no.

-¿Qué le gustaría ser el día de mañana y qué objetivos se plantea en estos momentos?

-Si algo tengo claro es que el día de mañana quiero que mi vida esté dedicada al cine. Reconozco que la gente, a veces, me mira pensando que soy un ingenuo. Sé que es difícil, pero si no luchamos por ello, las oportunidades jamás vendrán por sí solas.

-Usted, como lorquino de pro, ¿que localizaciones destacaría de su ciudad natal?

-Lorca, por su parte, tiene una variedad de paisajes y localizaciones asombrosas, desde montañas nevadas hasta playas magníficas dentro de un mismo término municipal.

-También ha rodado un videoclip, ¿cómo ha sido el trabajo y con quién?

-Fue una gran experiencia. Era la primera vez que rodaba un proyecto de ese tipo y, en este caso, se trataba del 'single' del nuevo álbum del rapero santanderino Nársil. El videoclip, junto al disco, verán la luz en octubre de este año.

-¿Qué es lo que echa más de menos de su tierra?

-¡Muchas cosas! La familia, los amigos, el sol y la playa. Sobre todo la playa. Aún así, Madrid es apasionante. Tener la oportunidad de comenzar mi carrera en la capital de España es algo que jamás podré terminar de agradecer.