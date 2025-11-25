La Región de Murcia se sitúa como uno de los territorios clave para la conservación del lince ibérico El punto de inflexión llegó este año, cuando las hembras liberadas en la comunidad, Urshu y Tahúlla, alumbraron seis cachorros, las primeras camadas nacidas en libertad

La recuperación del lince ibérico en la Región de Murcia ha alcanzado un nivel de consolidación que la sitúa en la red europea de áreas clave para la conservación del felino más amenazado del continente. Así se afirmó en el Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico 'Visión compartida, acción coordinada: conservación del lince ibérico en la Península Ibérica', que reunió a alrededor de 300 personas y que se organizó en Sevilla.

El punto de inflexión llegó este año, cuando las hembras liberadas en la Región, Urshu y Tahúlla, alumbraron seis cachorros, las primeras camadas nacidas en libertad. Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, calificó de «hito para la conservación y la expansión natural de la especie», los primeros seis nacimientos en libertad en 2025 y la consolidación del núcleo de población en las Tierras Altas de Lorca «como un territorio estable y adecuado para el lince». El consejero incidió en que estos avances «trascienden el ámbito regional y despiertan un creciente interés nacional y europeo, al demostrar que la Región ha dado un salto cualitativo en su integración dentro del mapa peninsular de la especie». Afirmó que «cuando una especie amenazada se reproduce de forma natural en un nuevo territorio, significa que el hábitat responde, que el trabajo funciona y que la recuperación es real».

En este sentido, apuntó que el área de reintroducción de las Tierras Altas de Lorca mostró «una evolución significativa en los últimos ejercicios», de manera que las hembras monitorizadas consolidaron territorios, se observaron contactos en época de celo y la permanencia de los ejemplares aumentó. Una dinámica que coincide con los patrones registrados en otras zonas.

La Región, dentro del récord del censo nacional

El último Censo Nacional de Lince Ibérico, hecho público este año, registró un total de 2.401 linces en España durante 2024, la cifra más alta de la historia. La Región de Murcia aportó 15 ejemplares a ese total. «Que Murcia forme parte de un censo que marca récord nacional demuestra que nuestro territorio ya contribuye de manera efectiva a la metapoblación ibérica y al equilibrio genético del conjunto de la especie», afirmó Vázquez.

Aunque el balance es muy positivo, el consejero remarcó que el proceso de recuperación del lince ibérico en Murcia se encuentra en una fase que «exige asegurar la continuidad del trabajo realizado». Entre las prioridades, citó la mejora de los corredores ecológicos, ya que la Región de Murcia se ha mostrado como un eje estratégico que conecta poblaciones con Andalucía y con Castilla-La Mancha. «El regreso del lince a la Región es una realidad, pero su futuro depende de la constancia», afirmó Vázquez. «La conservación no se culmina con un nacimiento: empieza a consolidarse. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener este esfuerzo y asegurar que la Región siga siendo un territorio clave para la especie».