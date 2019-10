La Región, sexta autonomía con más disoluciones matrimoniales en el segundo trimestre de 2019 FOTOLIA Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de demandas de separaciones y divorcios por cada 10.000 habitantes fue de 6,2 en la Comunidad. A nivel general, se redujeron un 6,7% EFE Miércoles, 9 octubre 2019, 12:06

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios se redujo un 6,7% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, rompiendo el ligero aumento del 1,2% que se había registrado durante los tres primeros meses del año. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la mayor tasa de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes se dio en Baleares (7,4), Comunidad Valenciana (7), Canarias (6,7), La Rioja (6,6), Andalucía y Cataluña (6,3) y la Región de Murcia (6,2); todas ellas por encima de la media nacional que se sitúa en 6,1 demandas.

Por el contrario, las cifras más bajas se dieron en Castilla y León (4,9 demandas por cada 10.000 habitantes); País Vasco, con 5,1; y Castilla-La Mancha y Extremadura, con 5,4. Respecto a las separaciones, se presentaron 832 demandas consensuadas, un 15,4% menos que de enero a junio de 2018, y 367 no consensuadas, que disminuyeron un 21,2%.

También se redujeron los divorcios, un 3,9% las demandas consensuadas (16.409), en tanto que las no consensuadas (10.869) disminuyeron un 9,3%. El número de demandas de nulidad, 24 en total, fue un 25% inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2018. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas (5.380) como no consensuadas (7.303), disminuyeron el 0,7 y del 6,2%, respectivamente, en un año.

La estadística judicial también recoge datos de rupturas de parejas estables en Cataluña, constituidas e inscritas al amparo de la legislación civil propia de dicha comunidad. En el segundo trimestre de 2019 se han registrado en esa comunidad 23 demandas de ruptura consensuada y 24 no consensuada, por las 27 y 11, respectivamente, del segundo trimestre de 2018.