La Región rinde homenaje a Manuel Torres y su legado tecnológico La familia del empresario murciano y el sector industrial celebran el 50 aniversario de MTorres, uno de los grupos punteros en aeronáutica y aerogeneradores

Manuel Buitrago Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El legado y la huella que dejó el empresario murciano Manuel Torres, fundador del Grupo MTorres, recibió este jueves un homenaje con motivo el 50 aniversario de la creación de este consorcio industrial, uno de los más punteros en tecnología aeronáutica y de aerogeneradores. Amigos y numerosos representantes de la industria y la economía acompañaron a la familia y a los directivos de la empresa en un emotivo acto que tuvo lugar en el Teatro Romea para recordar la figura del Manuel Torres, fallecido hace cinco años.

El acto contó con la asistencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y del delegado del Gobierno Francisco Lucas, que acompañaron en este homenaje a la viuda del empresario, Amparo Lusarreta, y a su hija, Yolanda Torres, vicepresidenta ejecutiva del Grupo, que tiene sus sedes españolas en Pamplona y en Fuente Álamo.

Ampliar Manuel Torres. Vicente Vicéns / AGM

«Hace 50 años, Manuel Torres tuvo un sueño que, con esfuerzo y dedicación, convirtió en realidad», destaca la empresa. «Este evento no es solo una fecha, sino una celebración de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Es el recuerdo y el homenaje a nuestro fundador, Manuel Torres, que transformó, impactó y dejó huella en quienes le conocieron y en nuestra sociedad».

Sus orígenes en Aljucer

Manuel Torres hizo un mundo mejor. Falleció a los 82 años en Pamplona dejando un importante legado tecnológico e industrial, trabajando con los gigantes de la aeronáutica Airbus y Boeing. Siempre presumió de sus orígenes en Aljucer. Vital y visionario, empezó con un título de Formación Profesional hasta crear un grupo tecnológico puntero con cientos de patentes.

El grupo que creó en 1975 cuenta con más de 750 clientes en 70 países. Su último proyecto fue una desaladora submarina. Se interesó por la excelencia, la educación y el medio ambiente. En el año 2017 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena y en 2019 recibió la Medalla de Oro de la Confederación Empresarial de Navarra de manos del Rey Felipe VI. También obtuvo la Cruz de Carlos III El Noble del Gobierno de Navarra y la Medalla de Oro de la Región de Murcia.

Temas

Región de Murcia