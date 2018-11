Somos Región propone una ley de Capitalidad para Cartagena

Somos Región incluirá en su programa electoral la propuesta de una ley de Capitalidad para Cartagena. El presidente de este nuevo partido, Alberto Garre, aseguró anoche en la ciudad portuaria ante militantes y simpatizantes que esa ley «supondrá un antes y un después para la economía y el desarrollo de Cartagena» como capital legislativa.

Además, abogó por «practicar la solidaridad financiera regional. Se trata de sumar, no de dividir». El expresidente regional aseguró que «ya está bien de que no se tenga en cuenta la voz de Cartagena a la hora de elaborar los presupuestos. No se trata de separar lo de cada uno, sino de unir cuanto tenemos».