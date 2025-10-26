La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015

Que la población no sólo de la Región de Murcia, sino de toda España, sigue un proceso paulatino de envejecimiento es algo ya conocido. Menos ... niños, vidas más largas, y abuelos con una salud de hierro son ya un presente que se va adueñando de ciudades y pueblos por igual. Sin embargo, los datos del atlas de población del Instituto Nacional de Estadística permiten poner cifras a esa actualidad que se percibe por las calles, parques y bancos de cada localidades; números a cómo va evolucionando ese aumento de la edad de los vecinos de cada municipio.

Y la realidad es que, de las 45 localidades que componen la Región de Murcia, solo hay una que 'rejuvenece' con respecto a la edad media que tenían sus habitantes en 2015. Los vecinos de los otros 44 municipios van haciéndose un poquito más viejos con cada año que se suma en la estadística oficial.

Se trata de Villanueva del Río Segura, en la que sus casi 4.000 vecinos tenían en 2023 (los últimos datos que recoge el INE) una media de 37,5 años de edad, seis meses menos de lo que se registraba en 2015. Esta población del Valle de Ricote no sólo es la única en la que sus habitantes son más jóvenes que hace poco menos de una década, sino que también es la más lozana de toda la zona.

Sus vecinos de Ricote y Ojós, que también pertenecen a esa comarca, tienen la población más envejecida de toda la Región de Murcia. Allí, la edad media se va acercando a los 50 años. Una curiosidad estadística que se explica por el aumento de población que tiene Villanueva ya desde mediados de la década de los 90. Entonces, sus calles acogían a poco más de 1.600 personas y la población iba decreciendo al ritmo del resto de pueblos cercanos. Sin embargo, en el año 2004 comenzó a revertirse la situación: se superaron los 2.000 habitantes en 2007 y los 3.000 en 2020, según los datos que refleja el Centro Regional de Estadística de la Región. Y con esos nuevos vecinos, nuevos niños y menos población adulta.

Pero donde más envejecen sus habitantes ese período de tiempo es en Las Torres de Cotillas y en Cehegín, que tenían 40,6 y 45 años en 2023 de media, respectivamente. Pero esta edad sube casi tres puntos con respecto a 2015, lo que muestra un rápido envejecimiento de sus vecinos, probablemente por la marcha de los más jóvenes a otros centros urbanos.

Ni siquiera la existencia de población inmigrante, que suele bajar la media de edad al tener más hijos por familia, logra que se mejoren los datos con respecto a 2015. Así, 32 de los 45 municipios de la Región de Murcia tenían en 2023 una edad media que supera ya los 40 años, cuando en 2015 eran solo 19. Es una muestra más del gran aumento del envejecimiento que dejará retos tanto en la asistencia sanitaria como en la accesibilidad de viviendas e infraestructuras públicas, transporte o el pago de pensiones, al tener menos trabajadores jóvenes.

Este fenómeno se da incluso en las grandes ciudades de la Región. Los habitantes de la capital de la Comunidad, Murcia, tiene 1,8 años más de lo que se reflejaba en 2015, hasta una media de 41,3. En Cartagena esa cifra llega a los 42, 2,9 más que siete años antes: mientras que en Lorca se quedan con el límite de los 40 años, uno más que la década pasada.

Más jóvenes

Por otra parte, solo 16 localidades de la Región tienen al menos uno de cada cinco habitantes por debajo de los 18 años. La única que se acerca a contar con el 25% de su población menor de edad es Torre Pacheco, con un 23,4%. Le sigue La Unión, con un 22,7%, y Alguazas, con un 22%.

Pocos niños se ven sin embargo en Ojós, que no llega ni al 10% de sus vecinos por debajo de los 18 años, así como Ricote, Aledo, Moratalla, Abanilla y Ulea; todas se quedan entre el 10 y el 15% de menores de edad en sus calles.

Ampliar Kiko Asunción / AGM

Evidentemente, si hay pocos niños entre la población de un municipio, su hueco lo ocupan los mayores de 65 años. En Ojós un poco menos del 30% de la población tenía edad de estar jubilado ya en 2023, un porcentaje que ha crecido casi cuatro puntos desde 2015, lo que muestra un claro envejecimiento de los vecinos de la localidad. Pero no es la única en la que crece este segmento de la población: también Las Torres de Cotillas, donde aumenta casi tres puntos, y en Águilas y Moratalla, donde sube 2,5 puntos. La otra cara de la moneda la muestran Villanueva, con solo un 10% de sus vecinos con más de 65 años, Ceutí, con un 12% y Torre Pacheco, con un 12,5%.