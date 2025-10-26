La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El INE constata el aumento de la edad media de los murcianos en casi todos los municipios. Kiko Asunción / AGM

La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015

Más del 70% de localidades de la Comunidad superan ya los 40 años de edad media de sus vecinos; solo uno consiguió disminuirla en 2023, según reflejan los datos del INE

María García Clemente

María García Clemente

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:53

Comenta

Que la población no sólo de la Región de Murcia, sino de toda España, sigue un proceso paulatino de envejecimiento es algo ya conocido. Menos ... niños, vidas más largas, y abuelos con una salud de hierro son ya un presente que se va adueñando de ciudades y pueblos por igual. Sin embargo, los datos del atlas de población del Instituto Nacional de Estadística permiten poner cifras a esa actualidad que se percibe por las calles, parques y bancos de cada localidades; números a cómo va evolucionando ese aumento de la edad de los vecinos de cada municipio.

