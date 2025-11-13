La Región de Murcia sufrirá una intensa intrusión de polvo sahariano Se recomienda evitar la actividad física al aire libre y controlar la ventilación en las viviendas

Vista panorámica de la ciudad de Murcia, donde se observa una capa contaminante en el aire, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:13

Las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Salud advierten de la presencia de una intensa masa de polvo sahariano que afectará a la Región de Murcia durante la jornada de este jueves y viernes, según las predicciones, por lo que la Consejería de Salud recomienda adoptar ciertas medidas de precaución con el fin de proteger a las personas de riesgo.

Los modelos estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-500 μg/m3 para la Región de Murcia, lo que podría provocar una afección en los niveles de partículas (PM10 y PM2.5).

En estas circunstancias se aconseja evitar la actividad física y los deportes de alta intensidad, tanto en el exterior como en el interior, especialmente por parte de personas con patologías y problemas de salud de tipo respiratorio, así como controlar la ventilación de los hogares.

Salud recuerda a los pacientes que presenten dificultades para respirar o malestar cardíaco, como sibilancias o palpitaciones, que se debe consultar a un profesional sanitario y priorizar las salidas cortas, así como las que requieren menos esfuerzo.

Uso de mascarilla

Como normal general es recomendable el uso de la mascarilla FPP2 para la protección de las personas más vulnerables que realicen alguna actividad en el exterior, aunque desde Salud se recomienda minimizar estas salidas.

Por otra parte, se aconseja evitar viajar por las carreteras principales y desplazarse por sus alrededores en los períodos en los que estas concentraciones de polvo suelen ser más altas (de manera general, a primera hora de la mañana y última de la tarde, coincidiendo con los momentos con mayor tráfico).

Información actualizada y continua

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor recuerda que la información sobre la calidad del aire en la Región de Murcia está disponible en la web https://sinqlair.carm.es/calidadaire/. Además, a través del novedoso Índice de Calidad del Aire Municipal creado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, se puede consultar el estado actual de la calidad del aire y la predicción para las próximas 24 horas en cada municipio.

Desde Medio Ambiente se mantiene comunicación constante con las administraciones locales para comunicar los diferentes niveles de actuación establecidos en el Protocolo Marco de Actuación Municipal en episodios de contaminación por PM10. Estos umbrales o niveles vienen definidos por las medidas registradas en las 12 estaciones de medición de la calidad del aire de la Comunidad.