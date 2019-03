«La Región de Murcia es y será siempre pimentonera» Eloy Templado. / Jesús Yelo Eloy Templado Meseguer, escritor y licenciado en Económicas JESÚS YELO Domingo, 3 marzo 2019, 11:09

Casado con María Victoria de Isasa la Calle con quien disfruta de cinco hijos y once nietos, Eloy Templado Meseguer (Murcia, 1941) es toda una fuente de cultura. Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, se dedicó al comercio exterior. Ahora ya jubilado, ha sacado su vena de escritor y a sus poemarios publicados en 2016 y 2017, suma ahora una novela, 'Voces en las Brisas', que se presentará en Murcia el día 6 en El Corte Inglés -a las 19.30 horas- y el día 12 en la sala Adolfo Suárez, de Abarán, pueblo donde tiene mucha familia.

-¿De qué va 'Voces en las Brisas'?

-Es la primera entrega de una trilogía que aborda los cambios de Murcia desde los años cincuenta hasta principios del siglo XXI.

-Usted opina que Murcia sigue siendo una pequeña desconocida.

-Sí, porque no hemos estudiado nuestra historia. Estamos orgullosos de lo que es Murcia, pero no de su historia porque no la conocemos, salvo unos cuantos eruditos y curiosos, entre los que humildemente me cuento.

-En uno de los apartados del libro habla de caras conocidas, ¿verdad?

-Sí. Me refiero a amigos de la juventud que siguen expresándose a través de toda la trilogía. Además, intervienen personajes reales como don Nicolás Gómez Tornero y otros, aunque bajo un seudónimo literario.

-¿Cómo era Murcia a mitad del siglo pasado?

-En los 50, muy pobre y aislada como toda España. En los 60, tras el plan de estabilización, el desarrollo industrial y los nuevos medios y vías de comunicación, todo empezó a modernizarse. En ambas décadas, la industria conservera vegetal fue el mayor motor de actividad económica, empleo y exportación.

-El libro contiene innumerables citas de escritores, poetas y autores nacionales...

-Quizás, aunque confío en no haberme excedido, porque se trata de una novela.

-Define usted a Nicolás Gómez Tornero como todo un personaje, ¿qué le debe Abarán a este vecino?

-Muchísimo. Fue un precursor y un empresario liberal con una gran humanidad. Un mecenas que demostró su generosidad con el suministro eléctrico de forma desprendida, y la construcción del Asilo y la reconstrucción de La Ermita. Aunque, posiblemente, su mejor legado fue su ejemplo emprendedor y humanitario que impregna a todo el pueblo.

-Habla usted del pimentón, ¿qué significó para Murcia esta especia?

-Yo diría el pimentón molido, como oía de pequeño. Fue el desarrollo de una industria que nos trajeron Los Jerónimos, nuestros monjes de clausura, tras el descubrimiento de América. Nuestros arrieros la repartieron por toda España y nuestros exportadores, sobre todo de Espinardo, la llevaron a todo el mundo hispano, convirtiéndola en una de las principales especias de nuestra cocina. La Región de Murcia es y será siempre pimentonera.

-Desde principios de los 80 dice usted que hemos avanzado más que en los ocho siglos anteriores, ¿a qué es debido?

-A la paz y al increíble adelanto tecnológico en todos los campos de estos años, unidos a la incorporación de España a la Unión Europea.

-¿Diferencias entre la Murcia de los años cincuenta y los actuales?

-Todas las visibles más las imaginables. Por ejemplo, el paso de una universidad con mil alumnos en un solo campus, a tres con más de 50.000 en catorce campus. Una producción industrial que ha alcanzado unos volúmenes y una diversificación impensable entonces. Un turismo todavía incipiente y una agricultura de vanguardia mundial. ¿Quién hubiera podido pensar una realidad así, en un país pobre que salía del desastre de una guerra civil?

-En materia cultural, ¿en qué nivel se halla la Región de Murcia?

-Está mejorando, pero todavía tenemos que esforzarnos para alcanzar, por ejemplo, el de uno de sus hijos más ilustres, Jorge Manrique (1444-1479), poeta y militar de Segura de la Sierra.

-¿Un deseo?

-Que todos nos interesemos por nuestro pasado, del que tenemos que apropiarnos y del que debemos estar muy orgullosos. Primero fuimos capital de la enorme Cartago Nova y en dos siglos musulmanes capital de Al Andalus, y con un lujo de personajes imborrables como El Rey Lobo, Bin Hud, Alonso Fajardo 'El Bravo', el Cardenal Belluga, el Conde de Floridablanca...