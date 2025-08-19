La Región de Murcia registra un incremento del 15% en las reservas de actividades náuticas durante julio Los deportes de agua como kayak, paddle surf, vela, snorkel o kitesufr continúan creciendo en la playas murcianas

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 11:03

Estación Náutica Costa Cálida registró un incremento del 15% en las reservas de actividades náuticas realizadas por sus empresas asociadas durante el mes de julio en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este dato confirma una tendencia positiva que refleja dos aspectos claves para la Región de Murcia. Por un lado, el creciente interés de visitantes, turistas y residentes por disfrutar del litoral regional a través de propuestas como kayak, paddle surf, vela, buceo, snorkel o kitesurf, y por otro, la fortaleza y capacidad de adaptación de un sector que abarca toda la costa de la Región de Murcia, desde Águilas hasta San Pedro del Pinatar.

Según Estación Náutica Costa Cálida, este incremento de reservas se debe a varios factores. En primer lugar, al buen trabajo constante y la dedicación de las empresas asociadas, que han sabido ofrecer experiencias atractivas, seguras y adaptadas a todas las edades. En segundo lugar, a la gran acogida de estas actividades por parte del público, cada año las personas están más familiarizadas con el ocio náutico y están dispuestas a probar nuevas disciplinas o animar a familiares y amigos a participar en actividades sobre y bajo el agua.

También destaca el buen estado de las aguas, tanto en el Mar Menor como en el litoral mediterráneo de la Región, así como unas condiciones meteorológicas muy favorables durante todo el mes de julio.

En este mes de agosto, las previsiones apuntan a un crecimiento similar. «Los datos de los primeros días de agosto son muy prometedores y nos invitan a pensar que el verano 2025 cerrará con un balance muy positivo para el sector», señaló David Caro, presidente de Estación Náutica Costa Cálida.

Además valoró positivamente estos datos: «Este incremento del 15% en las reservas no es fruto de la casualidad. Es el resultado del esfuerzo de nuestros socios, que, incluso en un contexto de dificultades, han sabido innovar y ofrecer experiencias únicas para todos los públicos. El buen estado de nuestras aguas y las condiciones meteorológicas han acompañado, pero lo más importante es la pasión y profesionalidad con la que se trabaja en cada rincón de nuestra costa. Confiamos en que agosto siga esta línea y podamos consolidar un verano que, sin duda, refuerza el posicionamiento de la Costa Cálida como un referente nacional en actividades náuticas accesibles, seguras y de calidad».

