La Región de Murcia registra 8.148 defunciones entre enero y agosto, un 0,75% más que en 2024 En julio hubo 1.039 nacimientos en la Comunidad, 24 menos que en el mismo mes del año anterior

El cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia en una imagen de archivo.

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

La Región de Murcia ha registrado 8.148 defunciones en las 35 primeras semanas de 2025, un 0,75% más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa el sexto mayor aumento por comunidades autónomas, según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la semana 35, que se extendió desde el 25 al 31 de agosto del presente año, la Comunidad murciana contabilizó un total de 210 decesos, de los que 117 corresponden a hombres y el resto, 93, a mujeres.

En el conjunto del país, en los primeros siete meses del año fallecieron 263.749 personas, 2.665 muertes más que en el mismo periodo de 2024. Desde 2019, el número de defunciones se ha ido incrementando con el punto álgido en 2020, año de la pandemia, con 299.541 muertes y 2022 con 280.348 muertes. El año 2023 fue, sin embargo, el que registró una cifra más baja de muertes de los últimos seis años, con 257.976 en los primeros siete meses del año. En 2019 el número de muertes se elevó a 252.901; 265.871 en 2021 y 257.

Canarias lidera el ranking de fallecimientos en la semana 35 del año con un incremento del 7,46%, seguida de Andalucía (3,4%), Comunidad Valenciana (3,11%), Comunidad de Madrid (1,5%), País Vasco (1,34%), Murcia (0,75%), Cantabria (0,66%), Extremadura (0,57%), Islas Baleares (0,5%), Cataluña (0,42%) y Galicia (0,27%).

Al contrario, las defunciones bajaron en la semana 35 del año en Navarra (-3,39%), La Rioja (-2,67%), Aragón (-2,27%), Castilla-La Mancha (1,86%), Asturias (-1.04) y Castilla y León (-0,06%).

1.039 nacimientos en la Región de Murcia en julio

Por otra parte, la Región de Murcia registró 1.039 nacimientos en julio de 2025, 24 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un descenso del 2,2%, según los datos publicados este miércoles por el INE.

De estos 1.039 nacimientos, 309 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 274 de madres de 35 a 39 años; y 229 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 88 son de madres entre 40 y 44 años; 8, de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 102 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 29 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años. De los nacidos en la Región de Murcia en el séptimo mes del año, un total de 542 son mujeres y el resto, 497, hombres.

En los primeros siete meses de 2025 se han registrado 6.983 nacimientos en la Comunidad, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2024.

Temas

Región de Murcia