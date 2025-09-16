La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dibujo realizado por un niño maltratado por su familia, en una imagen de archivo. H. Sastre

La Región de Murcia registra en 2024 cerca de 2.000 notificaciones por posibles casos de maltrato infantil

Del total, 853 son por negligencias, 550 por violencia emocional, 310 se corresponden a física y 141 son de carácter sexual

E.P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:19

El Registro de Maltrato Infantil de la Comunidad recibió en 2024 un total de 1.859 notificaciones de casos de posible maltrato a menores por sospechas o evidencias, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto al año anterior, según datos del Centro Regional de Estadística (CREM).

De ellos, 853 correspondieron a negligencias --casos en los que las necesidades físicas, de seguridad, cognitivas y formativas básicas del menor no son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con él--; 555 a maltrato emocional; 310 a maltrato físico y 141 a violencia sexual.

Respecto a la evolución del número de altas --resoluciones dictadas-- en medidas de protección a la infancia, el número de tutelas ascendió el pasado ejercicio a 430 --149 más que en 2023--, mientras que los acogimientos residenciales se situaron en 707 --142 más-- y los familiares en 126 --dos más--.

Por su parte, los autos de adopción nacional dictados fueron 35 (21 más que el año anterior).

Más casos de desprotección infantil

Además, 1.397 menores de edad de la Región de Murcia sufrieron posibles situaciones de desprotección infantil en 2024, 268 más que en el ejercicio anterior.

En concreto, el servicio correspondiente recibió 502 notificaciones por situaciones de riesgo en menores --que pueden dar lugar o no a la apertura de un expediente familiar-- y abrió 895 expedientes por desamparo --que sí corresponden a nuevos expedientes abiertos--.

