La Región de Murcia registra 12.500 desempleados más en el tercer trimestre de 2025 La tasa de paro se eleva hasta el 12,91% en la Comunidad, 2,46 puntos por encima de la media | El número total de ocupados llega a 700.800

Sergio Conesa Viernes, 24 de octubre 2025, 09:28 | Actualizado 09:54h.

La Región de Murcia registró en el tercer trimestre de 2025, que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre, un aumento del desempleo con 12.500 parados más, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es el tercer mayor aumento por comunidades autónomas tras el final del verano, solo superado por Andalucía (32.400) y Canarias (15.100).

De esta forma, la tasa de desempleo en la Comunidad sube 1,3 puntos hasta situarse en el 12,91%. El dato de la Región es superior a la media nacional, que se sitúa en el 10,45%, y es el cuarto mayor por comunidades solo por detrás de Andalucía (15,27), Canarias (14,59) y Extremadura (13,56). En total, la Comunidad cuenta con 103.900 desempleados, un 13,65% más que en el trimestre anterior. Con esta subida se corta la buena tendencia de 2025 con los dos trimestres anteriores con una reducción en el número de parados. Además, con respecto al mismo trimestre de 2024, hay un aumento de 9.800 desempleados, un 10,43% más.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro subió en el tercer trimestre la mayoría de veces en la Región de Murcia (18 veces) mientras que bajó en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2022.

Sin embargo, el dato de ocupados es positivo en el tercer trimestre de 2025 en la Comunidad con un aumento de 4.500 puestos de trabajo, un 0,65%, lo que eleva la cifra total hasta los 700.800, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el aumento es de 7.200 ocupados más, un 1,03%. Mientras, el número de activos se situó a 30 de septiembre en 804.800 personas en la Región, tras aumentar en los últimos tres meses en 17.000 personas (2,16%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en la Región de Murcia 6.900 mujeres (+14,9%), frente a un avance del paro masculino de 5.700 parados (+12,7%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 53.300 y la tasa de paro femenino en el 14,66%. Por su parte, 50.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 11,48%.

Por nacionalidad, la tasa de actividad de personas con nacionalidad española es del 59,04% (0,31 más que el trimestre anterior y 0,17 puntos inferior a la del mismo período del año anterior), y la de personas con nacionalidad extranjera del 69,61% (4,67 más que el trimestre anterior y 3,30 superior a la del mismo período de 2024).

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Murcia aumentó en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 24,73%.

El 5% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en la Región de Murcia en 2.800 en el tercer trimestre de 2025, hasta situarse en 29.600, según la EPA. Esta cifra supone el 4,98% del total de hogares de la comunidad.

Asimismo, la cifra de hogares en los que todos los activos figuran como ocupados disminuyó un 1,49%, situándose en 370.400, lo que representa el 62,37% del total y el 80,64% de los que tienen al menos un miembro activo.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 8.500 personas en el tercer trimestre en la Región y el de temporales se incrementó en 12.000 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 606.400 personas, de los que 486.900 tenían contrato indefinido (el 80,29%) y 119.500, temporal (el 19,71%).

Mientras que el sector privado generó 11.500 puestos de trabajo en la Comunidad, un 1,98% más, hasta un total de 593.000 ocupados, el sector público destruyó 6.900 puestos de trabajo, un -6,01% menos, hasta un total de 107.900 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 8.300 personas en el tercer trimestre (+1,37%) en la comunidad hasta los 613.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 3.800 (-4,17%), hasta sumar 87.300 personas.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Agricultura, 5.700 más (+77,3%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.000 más (+6,99%); Servicios, 1.500 más (+4,48%); Industria, 1.300 más (+23,21%); Construcción, 1.000 más (+50%).