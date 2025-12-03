La Región de Murcia recibe un extra de 363 millones para cancelar deuda de ejercicios anteriores

La Región es una de las tres autonomías, junto a Cataluña y Comunidad Valenciana, que recibirá dinero con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ... para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, concretamente 2024. Así lo acordó el lunes la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que aprobó un reparto de 2.934 millones de euros, de los que a la Región corresponderán 363 millones, mientras que la Comunidad Valenciana se lleva 1.693 millones de euros y Cataluña, 878 millones.

El Ministerio de Hacienda señaló que la financiación otorgada por este acuerdo sobre el 'Extra FLA' se realiza en unas «condiciones financieras favorables» que ayudan a dotar de «mayor liquidez y a reducir los costes» de las comunidades autónomas beneficiadas, «favoreciendo su sostenibilidad financiera».

Asimismo en la misma reunión de la Comisión Delegada, el Ejecutivo asigna, para el primer trimestre de 2026, un total de 3.465,2 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Las autonomías que solicitaron su adhesión al Fondo fueron Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, la Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana . Dichas solicitudes de adhesión se aceptaron por el Ministerio de Hacienda y han quedado adheridas al fondo por reunir los requisitos previstos en la normativa vigente.

«Llega tarde»

Sin embargo, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región, Luis Alberto Marín, denunció ayer que el 'Extra FLA' «evidencia la falta de una financiación justa y llega tarde para cubrir necesidades esenciales».

Marín recordó que «el presidente López Miras lleva exigiendo todo el año el 'Extra FLA', que es un mecanismo que viene a compensar a las comunidades que presentan mayor déficit». Y argumentó que «la única razón por la que tenemos mayor déficit es porque somos la comunidad peor financiada».

«Por tanto, este mecanismo de financiación no es una concesión del presidente Sánchez, ni supone más recursos para la Región, sino que es la consecuencia lógica de su incapacidad y su falta de voluntad para reformar un sistema de financiación que asfixia a la Región y nos niega los recursos que necesitamos para sostener el estado del bienestar«.

«El Ministerio de Hacienda quiere presentar ahora como un acto de generosidad lo que no es más que un trámite administrativo para corregir su torpeza y su propio retraso, pero la aprobación de este mecanismo no supone más recursos para la Región, ni más liquidez ni, por supuesto, una mejora real en nuestra financiación», denunció.

Desde la Consejería admiten que estos 363 millones se destinarán a cancelar deuda.