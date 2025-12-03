La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Alberto Marín. J. Carrión / AGM

La Región de Murcia recibe un extra de 363 millones para cancelar deuda de ejercicios anteriores

LA VERDAD

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:52

Comenta

La Región es una de las tres autonomías, junto a Cataluña y Comunidad Valenciana, que recibirá dinero con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ... para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, concretamente 2024. Así lo acordó el lunes la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que aprobó un reparto de 2.934 millones de euros, de los que a la Región corresponderán 363 millones, mientras que la Comunidad Valenciana se lleva 1.693 millones de euros y Cataluña, 878 millones.

