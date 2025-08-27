La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pimientos, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

La Región de Murcia mostrará en Hong Kong el sabor y la calidad de sus mejores frutas y hortalizas

Empresas y organizaciones del sector agroalimentario asistirán a la feria, del 3 al 5 de septiembre, una cita fundamental para establecer relaciones comerciales con el mercado asiático

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:55

La Región de Murcia estará presente un año más en la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong para ofrecer a importadores llegados de todo el mundo «el sabor, la innovación y la calidad de sus mejores frutas y hortalizas», según anunció hoy la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

«Hablamos de una cita marcada en el calendario de nuestros productores y exportadores, que ofrece la oportunidad de mantener encuentros comerciales con importadores de Hong Kong pero también llegados de otros puntos de Asia y del resto del mundo», explicó la consejera.

En concreto, este año serán nueve las empresas y organizaciones presentes en la decimoctava edición de la feria, que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en el recinto Asia World Expo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. En total, contarán con un espacio expositivo que ronda los 80 metros cuadrados.

La consejera explicó que «durante la estancia en Hong Kong llevaremos a cabo una intensa agenda institucional que nos permitirá reunirnos con el Cónsul General de España en Hong Kong-Macao, Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal, con representantes de la Cámara de Comercio de Hong Kong, con el embajador de la UE en Hong Kong o con el agregado de Agricultura de la Embajada de España en China».

Sara Rubira destacó que se realizarán diferentes visitas junto a las empresas de la Región de Murcia a importadores y mercados, y encuentros con importadores procedentes de otros puntos de Asia.

Asimismo, la consejera anunció la celebración de un evento de promoción de productos de la Región de Murcia «donde las frutas y hortalizas tendrán un papel principal y en el que contaremos con los participantes de nuestra delegación, además de empresarios locales y de otros países, profesionales del sector de la gastronomía y la hostelería, medios de comunicación o 'influencers' que podrán conocer el potencial de nuestra gastronomía con una muestra de productos de la Región de Murcia».

Las empresas y organizaciones de la Región de Murcia que estarán presentes en la feria Asia Fruit Logística de Hong Kong del 3 al 5 de septiembre son Moyca, Distinet, Frutas Torero, Itum, Grupo Paloma, Hortiberia, AM Fresh, Apoexpa y Proexport, «y junto a ellas estará, como siempre, el Gobierno regional, respaldando su labor y contribuyendo al incremento de las exportaciones de nuestros productos fuera de nuestras fronteras».

