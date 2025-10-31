La Región de Murcia fue la cuarta comunidad con peor calidad de vida en 2024, según el INE La valoración solo es superior a la registrada por Galicia, Andalucía y Canarias

La Región de Murcia registró en 2024 un índice de calidad de vida valorado en 100,364 puntos, inferior al de la media nacional (101,47) y el cuarto más bajo por comunidades autónomas, solo superior a los registrados por Galicia (99,67), Andalucía (99,54) y Canarias (99,38). Así se desprende de la estadística experimental del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) para 2024, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que refleja que la calidad de vida empeoró en España en el último año.

En este sentido, el IMCV en la Región de Murcia creció ligeramente con respecto al dato registrado en 2023, cuando fue de 100,172 puntos, pero la Comunidad sigue ocupando la misma posición respecto al total de las autonomías con el cuarto peor índice.

De las nueve dimensiones contempladas, la Región se coloca por debajo en todas ellas salvo en dos: 'Gobernanza y derechos básicos', en el que cosecha 101,911 puntos frente a los 98,562 de la media nacional; y 'Experiencia general de la vida', donde el índice regional es de 104,130 y la media estatal asciende a 102,702.

En cambio, la Región de Murcia está por debajo en el resto de indicadores. En concreto, en 'Condiciones materiales de vida' arroja un índice de 98,297 frente a 99,984 de la media nacional; en 'Trabajo' de 101,169 frente a 102,335 de la media; y en 'Salud' de 102,516 frente a 103,286. En cuanto a 'Educación', el índice regional se sitúa en 105,558 frente a 110,113 de la media nacional; en 'Ocio y relaciones sociales' 91,168 frente a 93,901; en 'Seguridad física y personal' 99,173 frente a 100,292; y en 'Entorno y medio ambiente' 99,354 frente 102,030.

Con respecto a 2023, el índice regional creció en 2024 en los indicadores de 'Trabajo' al pasar de 100,663 a 101,169; en Salud (de 101,014 a 102,516); en 'Educación' (de 104,872 a 105,558); y en 'Seguridad física y personal' (de 99,061 a 99,173).

Sin embargo, los indicadores en la Región de Murcia descendieron el año pasado con respecto a 'Condiciones materiales de vida' al pasar de 98,323 a 98,297; en 'Ocio y relaciones sociales' (de 91,387 a 91,168); en 'Entorno y Medio Ambiente' (de 99,565 a 99,354) y 'Experiencia general de la vida' (de 104,748 a 104,130). Por su parte, los indicadores no experimentaron variación en 'Gobernanza y derechos básicos', que se mantiene igual que el año anterior.

Datos nacionales

A nivel nacional, el IMCV ascendió 0,27 puntos en 2024, hasta llegar a los 101,47 puntos, encadenando dos años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia del Covid-19. Según revelan los datos del INE, el ligero aumento de 2024 estuvo provocado por las dimensiones 'Condiciones materiales de vida', 'Trabajo', 'Salud', 'Educación', 'Seguridad física y personal', 'Entorno y medioambiente'.

Por el contrario, las dimensiones de 'Ocio y relaciones sociales' y 'Experiencia general de la vida' empeoraron su puntuación respecto al año anterior. Por su parte, la dimensión de 'Gobernanza y derechos básicos' se mantuvo, al no haber sido actualizada por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 el módulo de Calidad de Vida, que es de periodicidad trienal.

Por comunidades autónomas, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024, mientras que los más bajos se dieron en Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Si se analizan las nueve dimensiones por separado en las comunidades autónomas, Navarra destacó en 'Salud', 'Ocio y relaciones sociales', 'Entorno y medioambiente' y 'Experiencia general de la vida'. Por su lado, País Vasco resaltó en 'Condiciones materiales de vida' y 'Educación'. Por su parte, Islas Baleares destacó en 'Trabajo', Principado de Asturias en 'Seguridad física y personal', y Comunidad Valenciana en 'Gobernanza y derechos básicos'.