Viandantes en el centro de Murcia con manga corta, en pleno mes de octubre. Kiko Asunción / AGM

La Región de Murcia cierra un octubre tropical: uno de los más cálidos, pero también lluvioso

Este mes ha sido muy cálido en diez de los últimos veinte años, según los datos de la Aemet

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

La Región de Murcia ha despedido un mes de octubre con muchos contrastes, según el balance mensual climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet ... ). Los datos recogidos por las estaciones confirman que ha sido el quinto más cálido de la serie histórica, con muchos días de calor veraniego, pero también tuvo un carácter húmedo, sobre todo por la dana 'Alice'.

