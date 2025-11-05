La Región de Murcia cierra un octubre tropical: uno de los más cálidos, pero también lluvioso

La Región de Murcia ha despedido un mes de octubre con muchos contrastes, según el balance mensual climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet ... ). Los datos recogidos por las estaciones confirman que ha sido el quinto más cálido de la serie histórica, con muchos días de calor veraniego, pero también tuvo un carácter húmedo, sobre todo por la dana 'Alice'.

En cuanto a las temperaturas, la media se quedó en 19,4 grados, 1,9 por encima de lo normal en el periodo de referencia (de 1991 a 2020). En cualquier caso, el cambio climático se aprecia cuando se amplía la perspectiva de la serie histórica. Diez de los últimos 20 años han sido muy cálidos. En cambio, de los 45 anteriores de la serie histórica, solo tres tuvieron ese carácter térmico.

Además, las temperaturas máximas estuvieron por encima de lo normal durante casi todo el mes, salvo pocas excepciones como los días de la dana. Y las mínimas solo fueron inferiores a la media dos días del mes, cuando llegó una masa de aire polar. De hecho, las estaciones de Alcantarilla, Lorca y Cieza batieron su récord de temperatura mínima media más alta en un mes de octubre.

Mes húmedo

Este calor contrasta con los datos de lluvia, que fueron de 29,3 litros por metro cuadrado de media, lo que supone el 124% del valor de la mediana, según la Aemet. En este sentido, es el segundo octubre más lluvioso de los últimos seis años, solo superado por el de 2024, cuando la tendencia fue la misma: más calor de lo normal, pero también lluvias. Es una dinámica que puede repetirse a menudo durante los próximos años.