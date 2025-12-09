La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona de Santo Ángel donde se registró una de las últimas promociones de VPO en Murcia. Guillermo Carrión / AGM

La Región de Murcia va camino de tres años sin dar autorizaciones para vivienda protegida

La Comunidad es una de las autonomías que no conceden ni una calificación provisional para VPO desde 2022

David Gómez

David Gómez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:30

El mercado de la vivienda de protección oficial en la Región brilla por su ausencia, hasta el punto de que, en los últimos tres años, ... no se ha emitido ni una sola calificación provisional para construir VPO en ninguno de los 45 municipios.

