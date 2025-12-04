La Región de Murcia bate récords y rebasará los cinco millones de pernoctaciones al cierre del año El número de viajeros de turismo rural sube más de un tercio, con un crecimiento también por encima de los dos dígitos en los campings

Los alojamientos turísticos de la Región de Murcia registran cifras históricas de visitantes en el acumulado del año, lo que permitirá superar ampliamente los 5 millones de pernotaciones al cierre de 2025. Así se prevé en función de los datos totales contabilizados hasta octubre, que registran la afluencia de un total de 1.636.431 viajeros en establecimientos reglados que han generado hasta 4.924.963 pernoctaciones. Unas cifras globales que computa la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en función de la última encuesta de ocupación del segmento extrahotelero publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos, en el conjunto de los diez primeros meses, los alojamientos rurales regionales registraron un incremento del 37,6% en número de viajeros (frente a un ligero retroceso en España), con un total de 44.515 visitantes, la cifra más alta para el periodo enero-octubre desde 2019 (45.258 viajeros).

Los viajeros residentes en España crecieron un 33%, mientras que los extranjeros aumentaron el 110% respecto a 2024. Las pernoctaciones rurales ascendieron a 124.809, un 17,7% más que en el mismo periodo del año anterior (un 2% en España), situándose en su nivel más alto desde 2008 (127.930 pernoctaciones). El sector del camping también superó sus mejores registros, ya que recibieron 167.257 viajeros, un incremento del 4,2% (frente al 2,9% en España), alcanzando así su récord para este periodo.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en relación solo a los hoteles de la Comunidad alcanzaron 3.135.578 pernoctaciones sobre un total de 1.329.270 viajeros, según también la encuesta de ocupación hotelera del INE, publicada también recientemente. Eso sí, en cuanto a la tendencia de evolución en esta gama presenta indices más modestos, con un 2,6% respecto a 2024. Aunque por encima de la tasa española del 0,9%. Por su parte, las pernoctaciones de los clientes nacionales mejoran un 2,1% (descienden un 0,2% en España) y las de los viajeros extranjeros se incrementaron un 3,8%).

Auge extrahotelero

En el dato parcial de octubre, los apartamentos, campings y alojamientos rurales regionales recibieron un total de 27.157 viajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024, que generaron 154.637 pernoctaciones, con una subida interanual del 1,9%.

Dentro de este segmento, las modalidades que mejores resultados obtuvieron fueron los alojamientos rurales, con un crecimiento del 21,7% hasta alcanzar 3.779 viajeros. Mientras, los campings suben un 10,3%, hasta los 14.903 viajeros